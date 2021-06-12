機車起步搖晃就是酒駕？檢察官：警察職權非毫無界線

桃園大園警分局許姓巡佐以白姓男子紅燈起步、機車搖晃，懷疑他酒駕，但白男拒攔查發生衝突，被依妨害公務罪嫌送辦。檢方發現，許員缺乏合理懷疑就攔查，發函要他補充完整影像也沒提供，職務報告更是潦草交代，偵結除予以白不起訴，更重話稱「警察職權行使非毫無界線」。

警方指出，白男（46歲）去年9月7日下午5點多騎機車經中正東路口等紅燈，許員在對面見白起步車身搖晃，就迴轉攔停，白男不配合，衝撞警用機車逃逸，許追捕過程白不慎自摔，還反抗拒捕導致許員手、腳挫傷，連手機銀幕摔碎，依妨害公務送辦，再對白提告傷害、毀損。

檢方訊時，白男表示了解警察當時執行公務，有說要去看醫生，但對方沒要讓他走，自己硬要走，後來警察故意撞他才跌倒受傷。許員則說，因白的車在晃，覺得他有酒駕，但風太大沒有聞到酒味。

檢方認為，許員攔停依據是憑經驗看紅燈起步機車晃動，但一般人騎車起步略有晃動的原因很多，僅用此理由懷疑白酒駕是屬主觀偏見與刻板印象，若以許員的「經驗」將類似人全列為潛在犯罪人口並查證，其打擊層面未免過廣，難認符合警察職權行使法第8條「合理懷疑」判斷。

依警方密錄器，許員發現白男起步稍有搖晃，到出面攔停，共14秒畫面，白的行車平穩無明顯搖晃或違規，許卻在移送報告記載攔查1輛「形跡可疑重機車」，未詳述有何可疑，也沒有附上完整攔查過程影片，檢方發函要求提供，許不但沒附上，還將報告改為預攔查1輛形跡可疑「搖晃」重機車。

檢方發現，許員顯然不知攔停的依據為何，職務報告也是「潦草交代」函覆地檢署，認定他未依法攔查。另白當時想趁隙離去，許上前攔阻才碰撞，可見白並非蓄意衝撞警車，至於許控訴白撞壞警用機車後照鏡，許卻提不出送修證明，僅稱「有撞就一定有擦傷」。