詐團引渡回台大鬧檢疫旅館 警調動員全副防護衣押人

調查局與歐洲刑警組織合作，在北馬其頓破獲電信詐欺機房，引渡48名詐騙集團成員回台，因疫情影響，全先進入防疫旅館隔離，但是，這群男女卻連日大鬧旅館，不但損毀旅館內物品，還在旅館內四處串門子，氣翻警、調。今天凌晨，檢疫隔離期滿，警、調出動上百人力，拘提這群男女，專車送至集中檢疫，接續司法調查。

調查局自北馬其頓引渡詐騙集團成員回台，竟大鬧檢疫旅館，警調動員全副防護衣押人。記者林保光／翻攝

據了解，高雄市調查處去年底接獲檢舉，指歐洲疫情延燒期間，有詐騙集團轉往北馬其頓設立機房，向台灣或大陸人民行騙，法務部國際及兩岸法律司向北馬其頓請求司法互助，當地警方才攻堅，逮捕這48名男女。

這群詐騙集團男女5月27日從北馬其頓，由調查局人員押解搭機，5月28日傍晚抵台，經檢疫後搭防疫專車，由防疫單位指定檢疫隔離旅館，送到高雄鳳山某飯店隔離14天。

但這群男女住在防疫旅館並不安分，不但有人夾帶香菸進房、撕毀床單、嗑瓜子，把房間搞得亂七八糟，防疫人員得悉，還自旅館監視錄影畫面，發覺這些人還有人開門探頭丟東西、隔房互傳水盆，甚至叫對門的同夥開房門，快跑衝入同夥的房間串門子。

警、調在這群人隔離14天期間全程監控，雖無人逃逸或離開旅館，但在旅館內仍有多次違規紀錄，看得令警、調氣結，直罵「這群人生雞蛋的嘸，放雞屎的有」、「當初乾脆直接送去大陸，不用再回到台灣來亂」。

今天凌晨零點這群詐騙集團成員隔離期滿，昨晚這群男女經檢疫人員採檢都呈陰性反應，偵辦全案的高雄地檢署即調動高雄、屏東警、調上百人力，全副防護衣在防疫旅館押人。