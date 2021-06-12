替代役吞13萬派出所遺失物 退伍才曝光遭貪汙重罪起訴

丁姓男子在桃園中壢警分局擔任替代役期間，利用專責處理民眾拾得遺失物等業務，竟將其中27筆放進自己口袋，沒依正規流程登載，直到退伍才被派出所發現，一共侵佔高達13萬多元，曝光後丁全數還給警方，但檢方仍依貪汙罪嫌起訴他，但請法院考量他繳回不法所得，減輕其刑。

檢警調查，丁男（27歲）2018年9月至2019年7月在中壢分局服替代役，擔任派出所警察的輔助勤務，負責派出所收、發公文，其中也包括刑事案件卷宗、交辦單、拾得遺失物等內容，依法為從事公共事務的授權公務員。

檢方指出，丁經撥交至排出所後，就受有行政工作實務見習、協助處理行政業務等職前順練，也清楚受理拾得遺失物部分，他必須待員警在警政署遺失物管理系統開立遺失物拾得e化案號，並依規定填製領據、經主管核閱再送交偵查隊。

但丁卻利用辦理拾得物業務機會，2018年11月到隔年7月，一連將派出所受理27件拾得物，大多是遺失的皮夾、現金、悠遊卡或提袋等物，其中單筆最高現金達1萬4000元，丁卻全數放進自己口袋，直到他退伍後派出所清點，才驚覺丁侵吞高達13萬2844元。