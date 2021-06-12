高雄約打麻將…警登門6人鳥獸散 辯稱：送肉粽來借廁所

高雄楠梓區和光街一處民宅，經常有多名男女進出，不時傳出打麻將聲響，昨天下午附近民眾聽聞，向警方檢舉；警方獲報到場查看，屋內6人正準備「開桌」，雖然在場所有人均有戴口罩，但已明顯違反室內五人以上防疫規定，隨後將6人依違反傳染病防治法函請衛生主管機關裁罰。

警方調查，該處民宅由一名年約70歲的詹姓婦人承租，因行動不便，找友人一同到家中打麻將，由於經常有人進出，且打麻將聲響過大，昨天下午2時許引起附近居民注意，向警方檢舉。

警方獲報到場，屋內分別有5男1女正準備「開桌」，聽聞警察敲門，屋內6人隨即鳥獸散，還有人躲進廁所規避警方稽查；詹婦的友人，向警方辯稱，是為了協助婦人擦拭身體才來找她；甚至有人說，剛送肉粽到此處「借廁所」就遭警方敲門。