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弟弟持電鋸嚇狗、拖鞋巴頭 哥哥飼主被依動保法開罰5萬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市郭姓男子日前涉持電鋸恐嚇黃色米克斯，還拿拖鞋打狗頭部，被鄰居拍下貼臉書，嘉市府建設處獲報，會同警方約談郭到案，得知飼主是郭的胞兄，郭男辯「狗會亂叫，要管教」，全案依動物保護法對飼主處以5萬元罰鍰。

郭姓男子涉拿電鋸恐嚇黃色米克斯。圖／翻攝臉書社團「嘉義綠豆大小事」
郭姓男子涉拿電鋸恐嚇黃色米克斯。圖／翻攝臉書社團「嘉義綠豆大小事」

市府建設處人員昨再次到場關心犬隻狀態，飼主剛好外出工作不在，經電訪得知，飼主擔心狗叫聲擾鄰，已經將狗移至市郊倉庫飼養；下午與飼主前往倉庫探視犬隻，犬隻活潑好動、精神狀況良好，飼主亦保證不會再讓人任意騷擾或傷害犬隻。

網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」PO畫面顯示，郭姓男子將黃色米克斯繫在小貨車旁邊，拿起電鋸並發動，拿著作勢靠近，黃狗嚇得左右逃竄、吠叫，但郭反覆做了多次，接著更拿起拖鞋，直接朝狗頭部猛打，黃狗蹲低瑟縮。

網友氣得貼文痛批，「直接在大馬路上揮舞電鋸，萬一傷到用路人怎麼辦，最後還用拖鞋一直巴狗狗的頭，怎麼會有這種誇張行徑，冷血暴力！」

嘉市動物守護協會創會理事長吳育才說，協會接獲郭的鄰居投訴就反映給市府，郭姓男子行徑明顯違反動保法第6條，不得騷擾、虐待或傷害動物。

嘉市府建設處表示，會持續追蹤犬隻後續情況，對於騷擾犬隻行為人，除勒令改善並不得再飼養犬隻及認養動物，若違反前述規定，最高可處1萬5000元以下罰鍰，呼籲市民朋友善待動物，以免觸法。

市府建設處人員昨再次到場關心黃色米克斯狀態，其活潑好動、精神狀況良好。圖／嘉義市府提供
市府建設處人員昨再次到場關心黃色米克斯狀態，其活潑好動、精神狀況良好。圖／嘉義市府提供
市府建設處人員昨再次到場關心黃色米克斯狀態，飼主擔心狗叫聲擾鄰，已經移至市郊倉庫飼養。圖／嘉義市府提供
市府建設處人員昨再次到場關心黃色米克斯狀態，飼主擔心狗叫聲擾鄰，已經移至市郊倉庫飼養。圖／嘉義市府提供

嘉義 認養

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