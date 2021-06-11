防疫送暖！唐從聖送南港警70份雞排 警友會送消毒燈

國內疫情嚴峻，警察仍堅守崗位在第一線為民服務，而民間為了表達支持，紛紛送暖。台北市警察之友會內湖辦事處陳啓宏主任協同台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤、鑫圓方實業有限公司董事長林鈺峰等企業人士，今前往內湖警分局捐贈35台「空氣消毒燈」；無獨有偶，藝人唐從聖今也前往南港警分局贈送70份「唐門雞排」。

陳啓宏表示，有鑒於全國疫情三級警戒尚未解除，且全台至今已有51名警察確診新冠肺炎，為了讓警察能在上班之餘更加安心，於是代表內湖全體警友攜手企業界捐贈飛利浦照明所研發的上層空氣淨化設備UV-C消毒燈，希望警察在執行防疫勤務及維護治安的同時，也能照顧好自己的身體。

內湖警方表示，基層同仁在外執勤，或從各地前來駐地上班，身體及衣物恐多附著各類細菌，而此消毒燈可淨化上層空氣、抑制病菌，大幅降低病毒透過氣溶膠傳播的機率，同時增強同仁的保護力。

內湖警方還說，這35台「空氣消毒燈」總計要價180萬元台幣，已安裝在內湖警分局各處室、轄內派出所等單位；安裝該設備的工資，也要近10萬元台幣，全部費用都是由內湖警友會與企業人士出資，非常感謝他們的熱心贊助。