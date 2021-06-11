顧可飛保健品塑化劑超標案 好市多及代理商應賠207萬

全國維他命公司、易康國際有限公司，2017年代理顧可飛植物性DHA藻油膠囊在美式大賣場好市多（COSTCO）上架熱賣，半年後就遭踢爆該藻油膠囊的塑化劑超標，共677位消費者透過行政院消費者保護會提起訴訟，求償6億，今天下午一審判決結果出爐，士林地方法院判決原告消保會獲賠207萬餘元。可上訴。

士林地院下午宣布判決結果，全國維他命、好市多應賠償消保會188萬餘元；全國維他命、易康國際應賠償消保會12萬元；全國維他命另賠消保會6萬餘元。

顧可飛植物性DHA藻油膠囊由全國維他命從美國進口，標榜孕婦、老人、小孩都很適合吃，有益健康，2018年6月，該藻油膠囊遭踢爆塑化劑超標，消保會事後協助677位消費者提起訴訟，提告代理商全國維他命以及易康國際，求償6億。