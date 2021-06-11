聽新聞
test
0:00 / 0:00
散布科興疫苗台灣黑市價1.7萬元？調局鎖定女網友送辦
疫情持續嚴峻，調查局掌握情資顯示，有境外敵對勢力趁亂炒作不實訊息，指稱我國長榮航空貨機連續數天降落大陸深圳機場搬運防疫物資、科興疫苗在台灣黑市價格1支1.7萬元，意圖干擾我國防疫作業、激化內部對立、影響社會安定，已迅速溯源偵辦，鎖定1名曾姓女網友涉案。
LINE謠傳「發生了什麼，連續數天台灣飛機深夜飛往大陸深圳，2個小時後又急著飛走！蔡英文現在四面楚歌，搞不好今年我們就看到國家統一」的YouTube影片，內容指稱「派飛機到大陸運送物資有可能是口罩，有可能是呼吸器，有可能是疫苗或其他防疫物資。」
「昨天又有一個台灣的朋友告訴我說，科興疫苗在台灣黑市的價格達到一支1.7萬新台幣，我認為這完全有可能，台獨當局就可以在深夜派飛機到大陸運送物資，還有什麼其他事情是不可能的」等不實訊息。
調查局追查發現，此假訊息先由大陸「帝吧官微」網站製作，再由大陸網民重製成影片在YouTube播放，研判境外勢力刻意操弄疫情議題，利用假訊息攻勢企圖擾亂民眾認知、打擊政府防疫能量。
調查局資安站查出是北部曾姓女子轉傳，由基隆市調查站約談曾女，但未曾女未到案，全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言