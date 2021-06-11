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包偉銘兒開賓士撞傷婦人遭求償1500萬 法院判賠38萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

藝人包偉銘兒子包庭政2016年開賓士車超速撞擊多輛機車，他花至少500萬元與多名被害人和解，刑事部分被判刑3月，緩刑3年確定；民事部分，朱姓婦人求償1500萬元，一審判包庭政應賠償100萬餘元，二審改判38萬餘元，最高法院駁回上訴全案確定。

包庭政2016年10月17日開著賓士車欲前往GOGORO店上班，行駛在大同區承德路3段與民族西路口時，占用轉彎專用車道，且超速行駛，與未兩段式左轉的朱姓女騎士發生碰撞；朱婦人車倒地，身體多處骨折、頸椎受傷，當場昏迷送醫。

2018年4月法院開庭時，包庭政提高賠償金額願以50萬元和朱婦和解，但坐著輪椅出庭的朱婦不願和解，氣憤地說「隨便他喊價，當我黑鮪魚嗎？」

朱婦提告民事訴訟，要求包庭政賠償醫藥費、精神慰撫金等1500萬元，一審判包庭政應賠償100萬2449元；台灣高等法院二審認為，朱婦醫療費、看護費、勞動能力減損，再加上精神慰撫金50萬元，共受有97萬餘元損害，但她未兩段式左轉也應負一半責任，再扣除朱婦已領汽車強制責任保險金10萬餘元，判包庭政應賠償38萬餘元。朱婦不服上訴，但上訴不合法，最高法院裁定駁回確定。

包庭政。圖／聯合報系資料照片
包庭政。圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 民事訴訟 骨折

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