施工未設警示工人被撞斷腿截肢 肇事車主判賠717萬餘

台中市民柯姓男子3年前駕車行經崇德路時，撞上前方停車準備施工的陳男，致陳男右足重創截肢，刑事部分依重傷害罪將柯男判刑5月，民事庭法官認柯男未注意車前狀況，應負七成過失責任，而陳男未妥適設置警示後方來車，也要負三成過失責任，判柯男賠償陳新台幣717萬餘元。可上訴二審。

判決書指出，柯男於2018年10月23日中午，駕駛自小客車沿中市北屯區崇德路3 段由北往南方向行駛，行至崇德路3 段477 號前，疏未注意車前狀況，不甚慎追撞停車準備在該路段施工、由陳男所駕駛的自小貨車發生擦撞，

致在貨車後方升降台位置的陳男，受有右跟骨及第1 、2 、3 、4 、5 節蹠骨開放性骨折、右側內踝骨折、左脛骨開放性骨折、左側外踝骨折，並

於107年10月30日右足接受截肢手術等重傷害，經檢察官起訴柯男，法官判處有期徒刑5月。被害人請求損害賠償。

民庭法官以柯男未注意車前狀況，適採安全措施，為肇事主因；但車禍發生時，陳男於外側快車道施工，未妥適設置交通管制措施警示後方來車，因而發生事故，也有過失。