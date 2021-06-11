不肖孫欠債1100萬 假冒祖父名義簽本票供擔保被祖父告

偽造有價證券被通緝的廖姓男子，對外以假名「陳東志」行事，再以女友名義設立3家公司，因公司及個人急需資金周轉，佯稱楊男是他的姊夫，向林姓商人借款，因無法清償林的債務約1100萬元，表示他的祖父名下不動產可供擔保，以廖的祖父名義共同簽發面額1500萬本票交付，經林、及廖的祖父提告，台中地院今天依偽造有價證券等罪將廖判刑6年10月。可上訴。

合議庭審酌，廖男（41歲）因資金周轉需求，三番兩次冒用他人名義簽發票據，甚至不惜冒用自己祖父的名義共同簽發本票，用以借貸或作為債務清償的擔保，予以判刑。

判決書指出，廖男先前因偽造有價證券被判刑確定，卻未到案執行，經屏東地檢署於2012年發布通緝，他為避免遭通緝的身分曝光，自2014年起對外均以「陳志志」假名行事，先後結交胡女、賴女、曹女，成為男女朋友，並以女友名義設立水電工程行、科技公司、水電公司，廖男為這3家公司的實際負責人。

至2018年3月間，廖因公司及個人急需資金周轉，向林姓商人借得230萬元後，林要求提供擔保品，廖佯稱楊男是他的姊夫，他有不動產登記在楊名下可供擔保，並已獲得楊的授權，再以楊的名義，與不知情的女友共同簽發本票交付。

2018年5、6月間，廖以同樣手法，又向林姓商人借得150萬、36萬元。至同年7月間，廖因未能依約清償積欠林的債務約1100萬元，林向廖表示欲將本票聲請裁定，廖始坦承票據未經楊的同意或授權而簽發，並表示祖父名下有不動產可供擔保。

同年7月30日，廖未經祖父同意或授權，以祖父名義共同簽發面額1500萬的本票交付。後來廖仍因資金周轉困難而未能償還債務，經林對廖、及廖的姐父聲請本票裁定後，廖的祖父提出異議，始知悉本票是廖男所偽造。