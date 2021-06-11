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綠委助理關說勞動部減少罰金 辯「選民服務」判關4年半
立委許智傑國會辦公室前主任陳永勝5年前替違法業者施壓勞動部減少違規裁罰金，陳堅稱是「選民服務」，但一審依圖利罪判他5年4月徒刑，褫奪公權5年，二審改判陳4年6月徒刑，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴，全案定讞。
桃園市富奕達公司濫倒有害廢棄物，檢方當時發現「富奕達」葉姓負責人（另案偵結不起訴）擔任中壢工業區廠商協進會理事長期間，曾幫其他業者牽線，找陳永勝幫忙「關心」勞檢裁罰案件，減少裁罰金額。
勞動部職業安全衛生署約聘檢查員張碩芳2015年9月4日上午到隆嘉公司、隆佳公司執行勞動條件檢查，2家公司各有6項違規，張返回北區職安中心後，即在線上勞動條件檢查資訊系統內建檔。隆嘉公司、隆佳公司郭姓實際負責人得知檢查結果後，向陳永勝請求協助減少裁罰。
新北地方法院一審判決指出，陳永勝接受請託後，與北區職業安全中心科長陳安境搭上線，由於裁罰沒辦法撤銷，陳等人經過討論，最後由陳和張塗改違規紀錄，將12項違規改到剩3項，罰金從24萬元降為6萬元。
陳永勝在法院審理時指出，「我會這樣做，是因為有立委跟長官的壓力」，立委關切的案件如果沒處理好，動輒影響單位的預算，自己可能也被長官怪罪，一時沒考慮周全，才會犯錯。張碩芳表示，當時到職僅3個月，沒有說「不」的權利，長官交辦什麼，只能照辦。
陳永勝否認施壓，堅稱是「選民服務」，並強調自己服務20多年，從來沒有脅迫任何公務人員。
台灣高等法院二審認為，陳永勝擔任多年立委助理，要求承辦人應減少、免除裁罰，已超出合法的選民服務範圍，衡量陳為立委辦公室主任，卻不以正途協助立委執行職務，反而利用這優勢地位迫使行政機關圖利他人，戕害了立法、行政機關形象，也圖利隆嘉公司、隆佳公司共減少18萬元的裁罰，判4年6月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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