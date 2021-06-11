陳水扁女婿趙建銘被控醫療疏失 家屬求償445萬二審駁回

台南市林姓男子4年多前在麻豆新樓醫院接受前總統陳水扁女婿趙建銘脊椎手術後病情未好轉，二次手術發現傷口化膿且鋼釘斷裂，清創後重新入釘縫合出院，但病情惡化轉至義大醫院確診罹史蒂文生強生症候群，隔年5月不幸過世，林妻及3子女認醫療疏失向趙及醫院求償445萬元，一審認趙對病人的處置符合醫療常規及醫療水準而駁回，家屬不服上訴二審再次敗訴，可上訴。

家屬主張，林於2016年10月下旬，因脊椎第4、5節崩塌，前往麻豆新樓醫院就診，經骨科醫師趙建銘診視後，同月26日由趙開刀手術後，31日出院。

然而，林出院後，因傷口持續疼痛及下肢麻痺回診，2017年1月18日由趙第2次手術，發現傷口處已化膿且用以固定鋼釘已斷裂，清理傷口後，同年2月2日重新入釘縫合，翌日施用抗生素治療，同月15日出院。

家屬指出，林返家後仍覺身體不適，3月2日再度到麻豆新樓醫院就診，傷口腰椎處周圍出現紅疹，隔日背部也有紅疹，且傷口處有凸起狀，趙不僅未予留意、治療，反而徒手擠出傷口處化膿，致傷口處一直未能癒合，紅疹、搔癢處，更擴及至頭皮、後背部，4月10日給予嗎啡針劑止痛後出院。

林返家後，出現嘔吐及身體日漸消瘦、虛弱，前往韓內科診所就醫時，發現白血球指數過高，4月18日在身體背部出現紫斑紅，之後更出現全身紅疹、脫屑、搔癢、雙眼紅腫、嘴巴乾裂而無法進食。22日前往義大醫院住院就診，5月4日皮膚科醫師認其病狀疑為史蒂文生-強生症候群後確診，5月14日因肺炎、菌血症併敗血性休克及呼吸衰竭不治。

家屬質疑，趙對林身體已出現多處紅疹、搔癢等史蒂文生-強生症候群症狀，未採取必要措施，致錯失搶救時機，且趙在手術過程，發生鋼釘斷裂，顯見有瑕疵，林妻向趙及醫院請求喪葬費45萬元、精神慰撫金100萬元共145萬元，3子女各100萬精神慰撫金。

趙及醫院指出，診治林的過程中，尚未出現史蒂文生-強生症候群的病徵，迄至林至義大醫院診治時才出現，且史蒂文生-強生症候群為藥物所引起，流行病學原因不明，為藥害救濟的主要對象之一，對林的醫療診斷及處置符合醫療常規。

同時，骨釘斷裂為當前骨科脊椎手術無法克服的潛在危險，已於術前告知手術潛在危險，林數月後確診為藥物所致的史蒂文生-強生症候群，與手術間無因果關係。

衛福部醫事審議委員會鑑定，病人在麻豆新樓醫院住院期間的皮膚及黏膜表現，尚未出現讓臨床醫師懷疑當時病人有史蒂文生-強生症候群的病徵。

直至4月25日，因病人在義大醫院住院時，因藥物過敏性全身型紅疹，給予抗過敏藥物治療。5月1日病人開始有紅眼，隔天有口腔黏膜白點異常現象，經再次會診後診斷為史蒂文生-強生症候群。