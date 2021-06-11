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國中畢業女誆投資狠詐男友 下場遭判4年、賠1398萬元

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園邱姓女子僅國中畢業，和莊姓男友交往期間陸續以投資土地、電動玩具店名義要求莊拿出現金，還找當舖老闆佯稱「投資30萬元，每月可拿回6萬元」，導致莊被騙的團團轉，砸了近1400萬元血本無歸，刑事部分法院依詐欺罪判邱女4年，民事另判她應賠償莊男1398萬元，可上訴。

檢警調查，邱女2013年至2016年間，從投資桃園當鋪、土地，及台北市電動玩具店等名義，莊就以每筆60萬元至200多萬元不等，接連交付給邱但遲遲沒獲利才知遭詐並提告。

邱女起初否認犯行，辯稱原告知莊要投資這些事業，但後來覺得不妥，就改投資自助餐店，還說2人是男女朋友關係，否則莊不可能借她這麼多錢，彼此是基於交往感情及信賴關係才借貸，但她後又翻供坦承，表示確有向莊施用詐術，佯稱投資電玩、土地及房產等。

莊證稱，邱曾找來1名當舖老闆，佯稱如果投資30萬元，每月可以拿回6萬元，之後又說要投資銀行樓上建物，向他借款320萬元，自己多次詢問都沒看到合約，之後包括投資土地、電玩店等，邱女都以各種理由拖欠，至今一毛錢都沒拿到，後來邱就神隱、電話變空號最後脫產。

刑事庭認為，邱女向莊男分次詐騙高達1300多萬元，導致對方高額損失，且至今文未償，一審依7個詐欺罪判邱2年5月，檢方認為量刑過輕，上訴二審撤銷改判她4年；莊提起刑事附帶民事損害賠償，向邱女求償1398萬元。

對此，邱女抗辯稱其遭詐時間是2014年至2016年間，莊直到2018年才提民事訴訟，超過2年時效，還說因為當時男女朋友關係，莊明知她經濟狀況無法償還，仍同意交付今看，顯然是莊自行審慎考量後的決定，

民事庭認為，根據邱女在刑事坦承有施以詐術，並有莊男證詞及相關帳戶明細等，可認定她故意侵害莊的財產權，以違背善良風俗方式損害莊，認為莊求償有依據，判處邱應賠償莊1398萬元。

法院判邱女應賠償莊男1398萬元。記者曾健祐／攝影
法院判邱女應賠償莊男1398萬元。記者曾健祐／攝影

詐欺 當鋪 民事訴訟

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