快訊

新光三越中港店一櫃姐證實染疫！感染源為彰化確診母親

接力拜登！強生宣布英國將捐「1億劑」疫苗 助窮國抗疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要住淡水女員工到石碇雙溪復職？ 人力公司沒誠信再敗

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

李姓女子控訴遭經營人力派遣的鴻集實業公司欺騙，脅迫簽自願離職書，她提確認僱傭關係存在訴訟，鴻集敗訴確定。李女要求復職，鴻集卻片面終止勞動契約，她還是透過台北市就業服務處通知才知理由是「業務性質變更」，再度提告。台北地方法院判僱傭關係存在，鴻集還得按月付薪至她復職，台灣高等法院也駁回鴻集上訴。

李女2016年10月進入鴻集實業公司，派駐華南銀行總行擔任行政職務，月薪2萬4千元。2017年1月9日，胡姓主管以李女「中午和華銀已婚正職人員一起散步」為由，要求她簽自願離職單，她一頭霧水拒絕，胡脅迫說「妳這種情況，就是沒有資遣費！妳不簽，妳3月1日也進不來銀行上班！」。李女無奈之下簽署，事後才知受騙。

台北地院、高等法院審理李女提出的確認僱傭關係訴訟，認為胡先是證稱華南銀行認為李女工作效率不好，後又改口銀行工作量減少才調職，但華銀卻表示沒有要求李女離職，更沒提到「跟男同事散步」，一、二都判李女勝訴。鴻集上訴最高法院，最高法院以上訴不合法裁定駁回。

李女前年3月13日請求鴻集公司讓她復職，但當月22日鴻集就說將在月底終止僱傭關係，且沒說明理由。她經北市就業服務處通知，才知公司是以「業務性質變更」當理由，但她認為鴻集的公司登記營業項目仍有「人力派遣業」，可見沒有業務性質變更情事。

當李女再度提告時，鴻集臨訟又增列「業務緊縮」理由，但她發現公司還在人力銀行網站刊登「更新」招募員工啟事，工作地點也是在華南銀行總部，認為鴻集惡意拒絕她復職。

台北地院再度判僱傭關係存在，且鴻集公司應自2019年4月1日起至李女復職日止，按月給付2萬4千元，也必須按月給付1440元至她勞工退休金個人專戶。鴻集公司上訴，稱前案訴訟期間，相關業務萎縮，李女原職務和業務都遭縮減，沒有復職可能。

高等法院認為，鴻集在得知李女要復職就以存證信函明示終止契約，卻沒告知理由和法令依據，明顯違背誠信原則，終止難認合法。而去年9月25日，鴻集又以存證信函向李女表示有新北市雙溪區衛生所、石碇區衛生所資料處理人員的職務，但李女住在淡水，高院不但認為距離過遠，還發現鴻集還有台北市中山區、大安區與新北市淡水區的職缺，也沒誠信。

高院駁回鴻集上訴，指鴻集公司仍處在「受領勞務遲延狀態」，鴻集必須按月給付李女2萬4千薪資、提繳退休金至她復職。

李姓女員工打贏確認僱傭關係存在訴訟後，鴻集實業公司卻片面終止勞動契約，她再度提告。鴻集在一審敗訴後，提出新北市雙溪區衛生所、石碇區衛生所的職缺，台灣高等法院認為李女住在淡水，鴻集卻不提供鄰近的職缺，違反誠信原則，駁回鴻集上訴。示意圖／取自Google Maps
李姓女員工打贏確認僱傭關係存在訴訟後，鴻集實業公司卻片面終止勞動契約，她再度提告。鴻集在一審敗訴後，提出新北市雙溪區衛生所、石碇區衛生所的職缺，台灣高等法院認為李女住在淡水，鴻集卻不提供鄰近的職缺，違反誠信原則，駁回鴻集上訴。示意圖／取自Google Maps

衛生所

延伸閱讀

女遭性侵敲破酒瓶抵抗 反被奪下攻擊多處受傷

淡水地方各界動起來 捐贈篩檢亭助防疫

土城vs.淡水哪處置產好？ 網友一語點破：這裡才首選

台北／2021 關渡平原彩繪稻田、淡水南瓜隧道 季節限定打卡美景

相關新聞

追酒駕擊斃女乘客 副所長被訴

桃園八德派出所曾姓副所長去年攔查吳姓男子酒駕，吳兩度倒車衝撞警車，曾連開五槍，其中兩槍誤擊後座楊姓女乘客致死；檢方勘驗監...

死亡後確診增加 司法相驗讓檢警緊張

疫情緊張，愈來愈多死亡後相驗出新冠肺炎確診案，劍青檢改會今天下午發出聲明呼籲力挺基層員警依法通報衛生局行政相驗及落實篩檢...

要住淡水女員工到石碇雙溪復職？ 人力公司沒誠信再敗

李姓女子控訴遭經營人力派遣的鴻集實業公司欺騙，脅迫簽自願離職書，她提確認僱傭關係存在訴訟，鴻集敗訴確定。李女要求復職，鴻...

為女友查個資還涉賭 萬華警送辦

台北市警大安分局上月偵辦網路簽賭詐騙案，在賭博網站陳姓女員工手機內發現警察照片，追查竟是萬華警分局陳姓警員；兩人是男女朋...

副所長抓酒駕擊斃女乘客 檢：沒把握不誤擊應放棄開槍

桃園市八德派出所曾姓副所長去年攔查吳姓男子酒駕，吳2度倒車衝撞警車，曾員連開5槍，其中1槍誤擊斃後座的楊姓女乘客；檢方訊...

副所長抓酒駕連開5槍 誤擊斃女乘客遭過失致死罪起訴

桃園市警察局八德分局曾姓副所長去年3月27日巡邏發現吳姓男子酒駕，一路追趕後對方衝到死巷，還2度倒車衝撞警車，第3次倒車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。