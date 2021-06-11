要住淡水女員工到石碇雙溪復職？ 人力公司沒誠信再敗

李姓女子控訴遭經營人力派遣的鴻集實業公司欺騙，脅迫簽自願離職書，她提確認僱傭關係存在訴訟，鴻集敗訴確定。李女要求復職，鴻集卻片面終止勞動契約，她還是透過台北市就業服務處通知才知理由是「業務性質變更」，再度提告。台北地方法院判僱傭關係存在，鴻集還得按月付薪至她復職，台灣高等法院也駁回鴻集上訴。

李女2016年10月進入鴻集實業公司，派駐華南銀行總行擔任行政職務，月薪2萬4千元。2017年1月9日，胡姓主管以李女「中午和華銀已婚正職人員一起散步」為由，要求她簽自願離職單，她一頭霧水拒絕，胡脅迫說「妳這種情況，就是沒有資遣費！妳不簽，妳3月1日也進不來銀行上班！」。李女無奈之下簽署，事後才知受騙。

台北地院、高等法院審理李女提出的確認僱傭關係訴訟，認為胡先是證稱華南銀行認為李女工作效率不好，後又改口銀行工作量減少才調職，但華銀卻表示沒有要求李女離職，更沒提到「跟男同事散步」，一、二都判李女勝訴。鴻集上訴最高法院，最高法院以上訴不合法裁定駁回。

李女前年3月13日請求鴻集公司讓她復職，但當月22日鴻集就說將在月底終止僱傭關係，且沒說明理由。她經北市就業服務處通知，才知公司是以「業務性質變更」當理由，但她認為鴻集的公司登記營業項目仍有「人力派遣業」，可見沒有業務性質變更情事。

當李女再度提告時，鴻集臨訟又增列「業務緊縮」理由，但她發現公司還在人力銀行網站刊登「更新」招募員工啟事，工作地點也是在華南銀行總部，認為鴻集惡意拒絕她復職。

台北地院再度判僱傭關係存在，且鴻集公司應自2019年4月1日起至李女復職日止，按月給付2萬4千元，也必須按月給付1440元至她勞工退休金個人專戶。鴻集公司上訴，稱前案訴訟期間，相關業務萎縮，李女原職務和業務都遭縮減，沒有復職可能。

高等法院認為，鴻集在得知李女要復職就以存證信函明示終止契約，卻沒告知理由和法令依據，明顯違背誠信原則，終止難認合法。而去年9月25日，鴻集又以存證信函向李女表示有新北市雙溪區衛生所、石碇區衛生所資料處理人員的職務，但李女住在淡水，高院不但認為距離過遠，還發現鴻集還有台北市中山區、大安區與新北市淡水區的職缺，也沒誠信。