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女遭性侵敲破酒瓶抵抗 反被奪下攻擊多處受傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

彰化縣民梁姓男子2年前與友人小芬（化名）飲酒聊天，小芬不勝酒力留在梁的住處睡覺，梁趁機性侵被害女，小芬驚醒後敲破空酒瓶反抗，遭梁奪下空酒瓶攻擊小芬，致小芬臉、胸及手腳多處受傷，一審依乘機性交、傷害等罪將梁男判刑4年8月，他不服上訴，二審認梁乘機性侵被害女被發覺後，竟暴力毆打小芬，顯見惡性重大，不宜輕縱，以梁上訴無理由，予以駁回。

判決書指出，梁男與小芬（已歿）為朋友關係，2019年1月7日上午，小芬前往位在彰化縣梁的住處與梁飲酒聊天，席間她因不勝酒力而留在梁住處睡覺，他見小芬因飲酒熟睡而不省人事，趁機性侵被害人得逞。

被害人驚醒後，便起身拿取空酒瓶，敲破空酒瓶欲反抗，沒想到遭梁男搶走小芬手上空酒瓶，持之攻擊被害人，小芬因此受有左臉2處小擦傷、胸部多處撕裂傷及割傷、左上臂及手肘多處撕裂傷、左大腿一處凹陷傷口等傷害。

梁男辯稱「我是因為與小芬打架才會將她的衣服撕破，她所受左臉2 處小擦傷、左上臂及手肘多處撕裂傷、左大腿一處凹陷傷口等傷害跟我無關，我沒有對她強制性交」。

一審不採信，依乘機性交、傷害等罪將梁男判刑4年8月，他不服上訴，二審認梁乘機性侵被害女被發覺後，竟暴力毆打小芬，顯見惡性重大，不宜輕縱，以梁上訴無理由，予以駁回。

彰化縣民梁姓男子2年前與友人小芬（化名）飲酒聊天，小芬不勝酒力留在梁的住處睡覺，梁趁機性侵被害女，一審依乘機性交等罪將梁男判刑4年8月，他不服上訴，二審認梁上訴無理由，予以駁回。 圖／本報資料照
彰化縣民梁姓男子2年前與友人小芬（化名）飲酒聊天，小芬不勝酒力留在梁的住處睡覺，梁趁機性侵被害女，一審依乘機性交等罪將梁男判刑4年8月，他不服上訴，二審認梁上訴無理由，予以駁回。 圖／本報資料照

性侵

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