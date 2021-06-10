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死亡後確診增加 司法相驗讓檢警緊張

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

疫情緊張，愈來愈多死亡後相驗出新冠肺炎確診案，劍青檢改會今天下午發出聲明呼籲力挺基層員警依法通報衛生局行政相驗及落實篩檢，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成也表示，在疫情升高時期，對於不明猝死等案件，的確應先進行PCR篩檢再司法相驗，否則員警、檢察官、法醫都將曝露在危險中。

事實上，昨天彰化縣員林市就有報驗一件猝死案讓檢警大為緊張，一名60歲男子有北部工作史，昨天在家中不明原因猝死，今天由法醫先進行採檢，要等待PCR篩檢確定是陰性，檢察官才要進行相驗。

劍青檢改成員彰化地檢署檢察官陳宗元今天也在自己臉書說「混亂的時代有如照妖鏡，一個國家是偉大還是虛有其表，一照便知」，他說，光台北市最近送驗的猝死案件中，13件就有8件確診，檢方希望所有猝死案件都能先做PCR篩檢。結果陳時中部長在記者會的回覆是「猝死都是檢察官相驗，相信檢察官會很小心的處理相關事宜」，直接否決了全面篩檢猝死的要求。

陳宗元痛批「那種輕描淡寫的嘴臉，就是典型的別人家的孩子死不完」，直言「我是義和團嗎?我們有神功護體嗎?請問我要怎麼小心？醫生防護做那麼好都會院內感染，請問我要怎麼防護？」，再看到那些權貴有本事就可以偷打疫苗，真的氣到睡不著。

不只在第一線的許多員警都還沒打疫苗，檢察官也並未被排入優先順序，但不少不明原因的猝死案卻都是由檢方進行司法相驗，讓許多檢察官難以接受。

彰化地檢署法醫只有二位，今天員林市有北部工作史的男子猝死案，有檢察官認為，如果不先做PCR確認陰性再做司法相驗，若後續真的是確診案，不僅法醫、員警、檢察官都得匡列隔離。

彰檢其實已經有多次驚險相驗案件，日前一名國外回來的隔離案件，隔離完不久當事人突猝死，而照顧他的人還發燒，把相驗的檢方也嚇到，幸好後來採檢陰性。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一般的死亡相驗都會經過各衛生所，經專業醫師判斷是否需要司法相驗，由於許多猝死案常是因急性心肌梗塞等造成，一般傳染病有一定病程通常不會猝死，所以目前猝死案並沒有都做PCR，不過未來也需視疫情狀況再做調整，如果疫情升溫，是可研究對於不明猝死案先做PCR篩檢，再進行司法相驗。

葉彥伯說，目前彰化縣有新冠肺炎接觸風險的外勤員警幾乎都已打疫苗，只要是有防疫接觸風險的都可列入第二類優先施打，當然也包括有防疫工作風險的法醫和檢察官。

劍青檢改會今天下午發出聲明呼籲力挺基層員警依法通報衛生局行政相驗及落實篩檢，彰化地檢署多位檢察官也認為在疫情升高時期，對於不明猝死等案件，的確應先進行PCR篩檢再司法相驗，否則員警、檢察官、法醫都將曝露在危險中。記者林宛諭／攝影
劍青檢改會今天下午發出聲明呼籲力挺基層員警依法通報衛生局行政相驗及落實篩檢，彰化地檢署多位檢察官也認為在疫情升高時期，對於不明猝死等案件，的確應先進行PCR篩檢再司法相驗，否則員警、檢察官、法醫都將曝露在危險中。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署檢察官陳宗元今天也在自己臉書說「混亂的時代有如照妖鏡，一個國家是偉大還是虛有其表，一照便知」，批評政府防疫政策。圖／翻攝自陳宗元臉書
彰化地檢署檢察官陳宗元今天也在自己臉書說「混亂的時代有如照妖鏡，一個國家是偉大還是虛有其表，一照便知」，批評政府防疫政策。圖／翻攝自陳宗元臉書

檢察官 司法 衛生局

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