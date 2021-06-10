染疫病死司法相驗 劍青檢改：籲請警政署統一正確做法

近日多起猝死與新冠肺炎有關，檢警站在第一線負責司法相驗，在裝備不足之下為染疫高風險族群。基層檢察官團體「劍青檢改」今下午發出聲明，籲請警政署統一全國相驗案件正確作法，並力挺基層員警依法通報衛生局行政相驗及落實篩檢。

第一、近日已發生多起民眾通報住家死亡案件，許多基層員警於缺乏專業奧援、防護裝備及隔離配套措施之情況下，聯絡衛生局均遭以「非確診者」為由拒絕派員行政相驗及採檢，員警最後落得獨自聯絡家屬、殯葬人員及報請司法相驗。

甚至有多起遺體經法醫採檢後發現係陽性確診，員警後續均未獲任何實質協助，發生不敢回家還自己找防疫旅館自我隔離之落寞情節，今日台灣實令人不可想像。

第二、「病死」或「自然死」案件，近期可能因罹患新冠肺炎死亡，依據行政相驗優先原則，均應依醫療法施行細則第53條規定，通報所在地衛生所或所在地直轄市或縣市主管機關指定醫療機構檢驗屍體，尤其基於防疫要求，更應對屍體進行PCR採檢，俾排除傳染風險。

如經醫師認定係「病死」或「自然死」，則由醫師直接開立死亡證明書。除非醫師認為「非病死」或「可疑為非病死」，無法開立死亡證明書，方請警察依刑事訴訟法第218條規定報請檢察官司法相驗，始為正辦。

第三、然而，我國長期以來，行政相驗與司法相驗界線混亂及錯誤，誤以為：「在醫院死亡」是衛生行政相驗，「在醫院以外死亡」就是檢警司法相驗，指揮中心昨天說明會更表示「因為猝死的個案，那是檢察官在相驗」，諸種錯誤紊亂體制。

導致基層員警無所適從。此種紊亂錯誤在承平時期，檢警從未推辭，盡力支援，然而時至今日疫情爆發階段，錯誤作法已造成巨大防疫破口，不應繼續容忍，否則將釀成重大災害。

劍青檢改指出，當前各地大量「死後確診」案例，多是在醫院以外死亡，基層員警通報衛生局後，均以「非確診者」為由拒絕行政相驗，只能報由檢警司法相驗，現已釀成遺體及遺屬採檢疏漏及空窗期巨大防疫破口。