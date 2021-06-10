副所長抓酒駕擊斃女乘客 檢：沒把握不誤擊應放棄開槍

桃園市八德派出所曾姓副所長去年攔查吳姓男子酒駕，吳2度倒車衝撞警車，曾員連開5槍，其中1槍誤擊斃後座的楊姓女乘客；檢方訊問吳男、車上乘客並勘驗閱監視際，認定吳倒車「目的是騰出空間逃離」，曾警在吳逃離後又開3槍才擊中楊女，用槍時機逾越必要程度，依過失致死罪嫌起訴曾。

桃檢調查，曾姓副所長去年3月27日晚上11點多，見吳男酒駕載蕭姓、李姓友人，後座還有1名楊姓女子，在介壽路2段490巷口違停，吳逃逸衝到附近死巷，猛力倒車撞擊警車2次，第3次倒車沒撞到，曾下車先開2槍，吳逃離後他再開3槍，結果其中1槍擊中後座的楊女，導致她送醫不治。

檢方訊時，吳男表示倒車衝撞警車的目的，是看轉不過彎，倒車想要轉過去，沒發現曾員站在後面，也沒有要撞警察，後來聽見槍聲就往前開走。

曾姓副所長則說，有射擊5發子彈，但沒成功攔阻吳男，當時想法是「要朝輪胎射擊」，使吳的車子喪失繼續行駛的功能。

另車上的李姓、蕭姓友人證稱，吳男因酒駕很緊張，當時開到死角轉不過去，後來警車就靠攏過來，吳倒車衝撞警車2下，「目的是單純想逃逸，不是蓄意傷害警察」，且一定要倒車才能往旁邊巷子鑽，也聽到後座的楊女叫了1、2聲「啊！」並表示中槍、流血了。

檢察官再勘驗監視器畫面，發現吳男連續兩次倒車衝撞警車過程，撞擊後都沒有持續催油門朝後衝撞，而是立刻往前將車頭往右，檢方認為，顯見吳男倒車衝撞的目的「是為騰出可轉彎逃離的空間」，且曾應也清楚，才在吳第1次衝撞後，再往前佔住對方空間。

檢方發現曾員開前2槍時，吳已經完成第3次倒車且打算右轉逃離，該次倒車也沒碰撞巡邏車，當時曾的生命、身體無任何迫切危害，吳逃離消失畫面後，曾再連續開了3槍。

檢方認為，吳倒車撞巡邏車目的是為逃離，而非攻擊員警，甚至在曾開槍前，吳第3次倒車就沒再衝撞，曾不應逕行使用槍械，而是斟酌使用較不致危害人命方式逮捕，且車輪、車內座位距離近，加上車輛迅速移動，受專業訓練員警也難保不會誤擊車上人員。

且吳僅是違停、酒駕現行犯，依當時情況，警方開槍已製造車上人員中槍死亡風險，就逮捕公共利益、被害人死亡結果，顯輕重失衡，有違比例原則，曾員若沒把握不會誤擊致死，應放棄開槍，相較曾所欲達成執法目的與楊女死亡，難謂輕重相當，認定曾有過失，依過失致死罪嫌起訴他。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康