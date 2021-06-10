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副所長抓酒駕連開5槍 誤擊斃女乘客遭過失致死罪起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市警察局八德分局曾姓副所長去年3月27日巡邏發現吳姓男子酒駕，一路追趕後對方衝到死巷，還2度倒車衝撞警車，第3次倒車時，曾員下車朝吳的車連開5槍，其中1槍擊中後座楊姓女乘客致死；檢方認為，曾「使用使用槍械逾越必要程度」，不符比例原則，依過失致死罪嫌起訴曾員。

桃檢調查，曾員當是為八德派出所副所長，去年3月27日晚上11點多，駕駛巡邏車，見吳姓男子酒駕載蕭姓、李姓友人，後座還有1名楊姓女子，當時車輛停介壽路2段490巷口，警方前盤查，吳男立刻加速逃離。

曾員認為有異，透過車內廣播要求吳停車受檢，但不配合仍加速逃逸，曾則開車緊追在後，直到11點48分吳行經建國路442巷的T字路口，因車速過快來不及轉彎在路底緊急煞車，曾則追上緊貼在後預防對方逃離。

未料吳為了脫困，猛力倒車撞擊警車2次，正打算倒車撞第3次時，還沒撞到警車就先右轉要離開，曾員見狀就下車朝吳的車連開5槍，但其中1槍從後車牌處射入，並擊中貫穿後座楊女的左後背，導致楊女臟器受損送醫不治死亡。

檢察官偵查1年多，認定曾員本應注意吳衝撞的目的，並非意在傷害執勤警員，而是為了駕車逃離， 且第3次倒車時，並未衝撞警車，包括曾及其他員警生命、身體均未遭受迫切危害，但曾員竟疏未注意。

檢方認為，曾為逮捕酒駕的吳男而使用槍械，造成他人死亡，不符警械使用條例第6條規定「警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度。」的比例原則，偵結依過失致死罪嫌起訴曾，另依妨害公務罪、公共危險等罪嫌起訴吳。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

八德分局。記者曾健祐／攝影
八德分局。記者曾健祐／攝影

酒駕 警察 妨害公務

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