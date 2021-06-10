女子網路詐騙賣口罩 騙走8萬多元被判刑

彰化縣楊姓女子在去年新冠肺炎期間，因大家搶口罩，楊女竟於網路佯稱「有口罩可供販售」，導致兩名被害人向她訂貨共匯款8萬1000元，彰化地方法院依加重詐欺罪將她判刑一年二月。

判決指出，去年疫情期間因2月起中央流行疫情指揮中心開始徵用口罩工廠的醫用口罩，一般民眾購買口罩極不易，楊女認為有機可趁，明明無口罩可賣，卻以「dora2522」帳號在去年2月間於網路上公開張貼訊息「有口罩可供販售」，佯稱「全新口罩一盒50片，可單賣，一片5元」販賣口罩。

一名被害人向楊女訂了780盒口罩，楊女以一盒一百元的「優惠價」販售，被害人共分三次共匯款7萬8000元給楊女；另一名被害人匯給楊女3000元訂15盒口罩，但楊女收到錢後，並未出貨，兩名被害人才發現自己受騙報警。