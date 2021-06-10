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誇張！為女友查個資還涉賭 北市萬華莒光所警員遭法辦
台北市警局大安分局日前偵辦一件線上簽賭案時，發現賭博網站陳姓女員工的男友是一名陳姓警員，通報調查後發現，陳員曾用陳女帳號上網遊玩博弈遊戲，先前也利用公務系統為陳女查找民眾個資，但無參與營賭，全案涉及賭博部分正朝賭博罪方向續辦，利用公務查找資料部分也交由台北市警局政風室核辦，將依洩密罪嫌移送偵辦。
據悉，大安分局警方5月14日下午5時許前往八德路一間民宅內查緝網路簽賭案，調查陳姓女員工手機通訊錄時，發現其男友是萬華分局莒光派出所一名陳姓警員，遂通報萬華分局介入調查。
萬華分局警方獲報後展開調查，發現陳員先前曾透過公務系統，替陳女姊姊查找前夫的個資，後來還曾以陳女帳號進入博弈網站上遊玩，前者詢後交由台北市警局政風室核辦，將依洩密罪嫌移送台北地檢署偵辦，後者也交由大安分局朝賭博罪方向繼續偵辦。
陳員說，為陳女姊姊上公務系統查資料時，是想協助陳女排解家庭糾紛，當時陳女未加入博弈網站；後來因疫情影響失業，才到博弈網站上班，他並不知道陳女涉及經營賭博網站，以為女友是擔任遊戲網站的社群小編，期間曾投入2000元當女友業績，未料可能涉及賭博。
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