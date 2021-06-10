中年男返台機場推護理師 不配合檢疫下場遭判刑6月

本土疫情爆發，死亡人數攀升，台北市莊姓男子今年1月從桃園機場入境，不配合檢疫申報，還推擠疾管署護理師，被依妨害公務斯送辦；桃園地院指出，病毒來勢又凶又猛，世界各國死傷慘重，莊不配合，還對第一線人員施暴，痛斥他無視政府防疫、蔑視公權力，依妨害公務罪判他6月，可上訴。

檢警調查，莊男（64歲）今年1月18日下午5點在桃園機場第二航廈入境檢疫區，因未依規定完成檢疫申報，就打算闖進大廳，而和檢疫協勤的張姓、范姓人員爭執，當時衛福部疾管署楊姓護理師見狀上前處理，莊竟徒手推擠楊，以此強暴方式妨害楊執行公務。

全案經航警局移送，檢方訊時莊坦承不諱，並有證人指證、監視器畫面佐證，檢方依妨害公務罪嫌將莊向法院聲請簡易判決處刑。

法院認為，莊男64歲、碩士畢業，是智識正常成年人，且眾所周知新冠肺炎已肆虐全球超過1年，感染數百萬人以上、死傷慘重，也造成各國醫療體系負荷超重而崩壞、社會經濟交易亦嚴重受損，有鑑於病毒來得又凶又猛，我國為防堵病毒入境採取多項措施。

法院指出，現在是病毒肆虐之際，入境國民、外籍人士均有配合我國防疫、檢疫措施義務，不得拒絕、規避或妨礙；但莊男無視規定，身為國民犯台入境，除拒絕配合檢疫，還對冒受感染風險、冒生命危險在第一線機場的人員施加暴力行為。