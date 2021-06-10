離家輕度智障女遭6男女施虐 慘遭剃光頭強制性交險喪命

18歲的劉姓男子等4名男女及2名未成年少年，去年6月收留20歲有輕度智能障礙的離家女子同住套房內，不滿她與少年傳曖昧等理由毆打施虐，命令她跪地，輪流坐在背上，還持剃刀剃除頭髮、脫衣，喝令她裹棉被扮成和尚念經，甚至手戴塑膠袋持筆對她強制性交，經母親送醫才脫離險境，台南地院依強制性交、傷害罪等分處劉等4人7年10月至4月不等徒刑，2少年則送少年法庭審理。

檢警調查，劉姓、張姓男子、林姓女子、許姓女子都是18歲至24歲左右的年輕人，及黃姓、莊姓少年，去年6、7月間，同居在台南市中西區24歲張所租賃的套房內。其中，張是4個月大男嬰的父親，去年10月12日清晨5時多照顧男嬰，但因哭鬧不休，張以手重擊頭部，致男嬰昏迷1小時多醒來後又大哭，張再次握拳槌打額頭，致男嬰頭部兩度遭重擊送醫不治，上月中旬才因殺人罪被判12年徒刑。

檢警調查，張收留劉等人，包括20歲有輕度智能障礙的離家女子，竟因該女子對黃姓少年傳曖昧、不整理屋內等理由，藉故集體對她施虐，去年6月下旬，劉等人多次徒手毆打臉頰，持鐵棍、手巾甩手臂、大小腿。

7月5日至7日間，劉等人不但拉扯女子頭髮，將頭部壓至小型瓦斯爐火源處，又用手指及筷子捏夾其乳頭，且以熱熔膠灼傷右手。同時，命她跪在地上，手往背後背、頭抵在地上，劉等人輪流坐在其背上，黃姓少年還右手往後上方拉，致女子右手骨折併橈神經受損、急性腎衰竭、橫紋肌溶解症、頭部外傷併左耳流血。

除此之外，劉等人持剃刀剃去其頭髮，脫掉衣服，喝令她裹棉被裝扮成和尚模樣念經，並在兩少年身上跳舞，甚至要她以手指、筆及牙刷套自慰，劉再手戴塑膠袋持筆及牙刷套，對她強制性交得逞。女子不堪受虐，自套房逃跑時，被劉等人出手拉回，且掐住脖子，並為防止她呼救，恫稱「不准報警不然要你的命」，且要求女子交出皮包。

女子離家後，經通報社工曾赴該套房訪查，許女要求她躲在陽台，一行人擔心社工持續查訪，乾脆聯絡母親探視後帶回，發覺其身體狀況有異，將她送醫急救，緊急開刀後才脫離險境。

台南地院合議庭審理時，劉等4名男女坦承犯行，林女、張及許女3名男女與被害人和解，共計賠償53萬元，向法院請求從輕量刑。