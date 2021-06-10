曾辦震驚全台鄭捷殺人案 主任檢察官今通過轉任法官

司法院今公告今年檢察官申請轉任法官名單，合格的19人包括7名桃園地檢檢察官，其中主任檢察官陳伯均曾起訴北捷鄭捷殺人案，辦案經驗、資歷俱佳，當時有意轉任另不少人訝異。而桃檢這次7人轉法官，今年又已有4人辭職，半年出走11名人才，內部人憂心檢方留不住人，應謹慎檢視。

陳伯均司法官訓練所44期結業，在新北地檢署偵辦震驚全台的鄭捷殺人案，經起訴判死刑定讞後鄭已伏法，陳2018年獲派桃檢主任檢察官，去年職缺調任回新北檢，但以支援性質仍在桃檢任職，因過去鮮少有主任檢察官轉法官，也讓人憂心檢方工作繁雜又受限，迫使人才出走。

桃檢今年通過轉任法官的檢察官還有，52期林育駿、薛全晉，53期林秉賢、林岷奭，及54期郭書綺、鄧瑋琪，今年共6人填轉任創桃檢歷年新高，且全數通過；有資深檢察官指出，轉任法官的6名檢察官辦案能力佳、在署內風評均不錯，是年輕一輩檢察官中很有戰力。

桃檢除7人轉任法官，今年還包括1名主任檢察官、3名檢察官辭職，包括當時職缺在桃檢的前行政院洗錢防制辦公室執行秘書蔡佩玲，由台北富邦銀行延攬任防治洗錢主管。此外，日前還有1名在桃檢學習的60期學官自請退訓。

有內部人憂心，桃檢半年內流失10幾名優秀人才，除加劇每年流動率，也再再顯示檢方留不住人、斷層加大窘境，當中也包括升遷問題等，且桃園人口增加、警力補充等，桃檢分案量暴增僅次新北檢，要如何「撐住」這波出走潮，另不少中生代、資深檢察官難以想像。