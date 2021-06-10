癡情男「暈船」舞小姐砸錢遭騙 怒發文盼別再有受害者

吳姓男子在酒店認識陳姓舞小姐，吳男不敵陳女柔情攻勢「暈船」，不僅常上酒店消費，還幫陳女繳房租、付學費以及車禍賠償金，吳男以為碰到真愛，沒想到卻遭陳女封鎖，他氣不過在臉書社團發長文，希望不要再有「受害者」，還要陳女踹共「禍不及家人」，事後陳女認為吳男發文有恐嚇、誹謗意思提告，高雄地檢署認為吳男發文是「消費經驗」分享，不起訴吳男。

檢方調查，41歲的吳男2017年6月在酒店認識陳女，後來兩人聊得起勁，互留通訊方式後陳女時常對吳男噓寒問暖，不時以「寶貝」稱呼吳男，還會提醒吳注意三餐要多吃點，不然「太瘦了」

陳女不時吳男以為遇上真愛，每月幫陳女繳交8000元房租，還要幫忙負擔陳女學費、帳單，連陳女家人出車禍的2萬元賠償，也都是吳男掏腰包解決，兩人原本談好去年2月同居，確認情侶關係，沒想到吳男連撥多通電話都沒獲得陳女回應，跑到陳女住家樓下，鄰居才透露已有數個月未見陳女。

吳男不甘陳女欺騙他感情與金錢，去年3月23日晚間，在臉書社團發出長文，寫出陳女上班地點、藝名等，控訴陳女詐財。

吳男說，「這個女人就是一直在利用人的信任跟感情，進而騙取財物，心思行徑實在可惡可恨」、「當初也是自己鬼迷心竅，才會著了道，請各位看見這個女人要小心，希望不要再有人被騙，不要再有受害者」。吳男因氣不過，又傳訊給陳女好友，要求陳女出面與他聯絡，畢竟「禍不及家人，如果她不希望影響到家人生活，盡量柔性處理」。

陳女發現吳男貼文後，認為妨害她名譽，且「禍不及家人」已經造成她心生畏懼，吳男辯稱，傳訊是希望陳女出面，他發文內容都是據實陳述陳女欺騙金錢跟感情的經過。陳女則反駁，房租、學費都是吳男自願付出，至於同居，只是因為她原租屋處到期，她建議吳男可以來住，並不是同居。

檢方根據兩人通訊紀錄，認為吳男確實有向陳女索討金錢，但對方避不見的狀況，吳男發言是根據自己經驗，提出與事實有關的評論，陳女身為酒店公關，與客人是否有藉機騙取財物，屬於可受公評之事。

檢方認為，吳男發文是個人消費經驗分享，「禍不及家人」、「柔性處理」，則是指陳女若不出面，就要請陳女家人協助處理兩人糾紛，沒有具體提到要加害陳女之意，因此不起訴處分吳男。