警察開賭場還能隨地撿到槍？包庇圖利聚眾賭博更審宣判

原海山分局偵查佐陳泰元開麻將賭場，還為爭取春安工作期間槍砲彈藥刀械管制條例案件績效，請人交出改造手槍，試圖以「拾獲槍械」方式搶功，台灣高等法院依公務員包庇圖利聚眾賭博、非法持有槍枝罪判他5年徒刑，意圖營利聚賭與洩密罪合併執行6月得易科罰金之刑。最高法院將包庇賭博罪發回更審，高院更一審今改判1年10月，褫奪公權2年，扣案現金6萬6千元沒收。

陳自2007年起在海山分局擔任偵查佐，2016年3月調至板橋分局偵查隊。本案源於綽號「幼齒」的男子高建勳在經營的金滿當舖開麻將賭場，他透過陳獲取海山分局臨檢賭場情資，陳也指導高如何應對分局督察組的訪查、規避後續臨檢。

2015年10月1日，陳泰元當時的妻子不滿他流連賭場，氣得向新北市警勤務指揮中心檢舉金滿當鋪，並指有警察聚賭。海山分局江翠派出所警員陳智煜的女友李麗明也常窩在賭場，陳智煜看到勤指中心的傳真後，用手機拍下、傳給李女，李女打電話通知高建勳「看手機！看手機！」，高隨即收拾賭具，在場的陳泰元從後門溜走。

而在同年的春安工作期間，陳泰元為了爭取槍砲績效，請高建勳提供槍械線索，高通知陳泰元到金滿當舖，由綽號「德哥」的男子周明德給副1把改造手槍。陳當時向顏姓小隊長回報，並表示希望以「拾獲槍械」的方式辦理，但顏認為不符法定程序而拒絕，陳只好將槍枝藏在自宅。

除了包庇賭場、擁槍，陳泰元因擔任刑警而有機會登入戶役政系統查詢民眾個人戶籍資料，他也替朋友查詢他人地址、車籍資料，吃上洩密罪。

一審時，陳泰元否認包庇賭場，辯稱沒有事先通知過高建勳臨檢的確切時間點，他只是依經驗判斷金滿當舖會在春安工作時被臨檢。新北地院認為陳身為員警卻不潔身自愛，非但沒盡本分還包庇賭場，還為了浮報績效而持有槍枝，應懲儆。

高院更一審調查，陳泰元竟和高建勳共同經營賭場，從2015年6月起，就招攬劉姓友人、女子「安琪兒」和海山分局鄭姓、黃姓偵查佐到賭場賭博，甚至介紹胞弟到賭場上班，至2016年3月止，藉由招攬賭客而獲取的犯罪所得為6萬6千元。

更一審指出，一審判決漏未認定陳泰元與高建勳共同經營賭場，因此撤銷改判，量處1年10月徒刑，褫奪公權2年。高院表示，合併執行刑將從新計算。