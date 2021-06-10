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按摩女撫摸警察生殖器罰1500元 法官撤銷：無法證明性交易

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

林姓按摩女郎撫摸警員生殖器說「可以做愛」，依拉客行為，由警方依違反社會秩序維護法裁罰1500元，她聲明異議，否認從事性交易，台北地方法院認為，警察開罰依據無法證明林女違法， 裁定撤銷處分，不得抗告。

台北市警萬華分局處分書說，林女2021年2月9日下午5時至晚間7時30分，在台北市康定路某健康會館前，與執行探訪勤務的警員攀談，並詢問是否需要按摩服務，警員假裝同意按摩，後被帶往會館裡。

處分書指出，林女於按摩過程中，主動撫摸警員的生殖器，還稱「可以做愛，全套只要3000元」，林女意圖性交易而拉客，經警員出示證件表明身分、來意，林女違反社維法，裁處她罰鍰1500元。

林女不服裁罰，向法院聲明異議。林女說，她僅提供一般性按摩服務，並未從事性交易，更沒有暗示可以從事性交易服務，萬華分局罰她，應該撤銷。

法官認為，分局認定林女為了性交易而拉客，憑的是警察職務報告、錄音譯文，但職務報告、錄音譯文是警察「單方面」製作的文書，警方並沒有提出蒐證錄音供法院核對譯文的正確性。

此外，警察表明身分後在會館搜索，只扣得2張日報表、1個含搖控器的警報器、2支手機、現金1萬5200元，沒有扣到與性交易相關聯的證據。

再者，法官認為，警方裁罰時卷附的資料，是健康會館的大門、櫃臺、電腦螢幕與包廂照片，這些證據均無法證明林女意圖與人性交易而有拉客的行為，裁罰案查無其他積極證據可證明林女違法，撤銷罰鍰處分，林女則不必受罰。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性交易 按摩 警察

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