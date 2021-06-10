兒為母討公道偽造本票上千萬 反被判重刑
台中蕭姓男子的母親蔡婦與沈婦有投資債務糾紛，蕭心生不滿，指使不知情遊民偽造沈婦所簽面額498萬、980萬的2張本票，向法院聲請強制執行，致沈婦的銀行帳戶遭扣押，經沈婦提起告訴，法官認蕭男所為嚴重侵害沈婦的財產法益，造成被害人蒙受極大損害，日常生活並因此遭受嚴重影響，台中地院依偽造有價證券罪將蕭男判刑4年6月。可上訴。
判決書指出，蕭男（45歲）的母親蔡婦與沈婦有投資糾紛，蕭因而心生不滿。2018年7月15日前，在台中市區指使不知情遊民，在發票日期為2017年9月30日票面金額為498萬元的本票發票人欄，偽簽沈婦的署名，同年7月15日持本票向彰化地院聲請本票強制執行。
經彰化地院於2018年7月21日裁定准予強制執行，沈婦所有的銀行帳戶遭彰化地院民事執行處扣押，經沈婦向彰化地院對蕭提起確認本票債權不存在之訴，經彰化地院於同年10月1判決確認本票債權不存在。
蕭男又於2019年4月16日前，在台中市區指使不知情遊民，在發票日期為2018年5月10日票面金額為980 萬元的本票發票人偽簽沈婦署名1，並蓋用偽造的沈婦印文，再於2019年4 月16日持本票向彰化地院聲請強制執行，經彰院2019年4月17日裁定准予強制執行，致沈婦的銀行帳戶遭執行處扣押。案經被害人沈婦提起告訴，蕭男坦承犯案。
合議庭審酌，蕭男為貪圖不法財物，竟分別偽造發票金額高達498 萬、980 萬元本票，並偽造被害人簽名與印文，持向法院聲請本票裁定，甚至據以進行強制執行程序，造成被害人蒙受極大損害，日常生活並因此遭受嚴重影響，遂予以判刑。
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