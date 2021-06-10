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拒酒測吞18萬元罰單 他扯「口腔異於常人」被法院打臉

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子疑似酒駕被攔查，呼氣酒測時卻多次失敗，警方見他故意用舌頭抵住吹嘴，依拒絕接受酒測開罰18萬元、吊照3年。林不服提行政訴訟，除否認不配合還說自己裝假牙會漏氣，是「口腔異於常人」吹氣才失敗；法院勘驗密錄器不採信其說法，判處駁回其訴，可上訴。

經調查，林男去年5月15日晚上8點多騎機車經延平路被平鎮分局員警攔查，警方聞到他身上有濃厚酒味，懷疑他酒駕要求施以呼氣酒測，但林男多次不配合，經警方認定有「拒絕接受酒精濃度測試之檢定」違規行為，開單處罰鍰18萬元、吊銷駕照3年內不得重考。

林男主張，自己有配合酒測，沒有警方稱他「以舌頭抵住」等消極不吹的情形，也認為員警單憑臆測就懷疑他酒駕，還說自己曾做植牙、活動式假牙，但因長期使用磨損會鬆脫，造成口腔使用不完全，且會漏氣才無法完整吹氣，是因「口腔功能異於常人」，要求撤銷罰單。

舉發員警則說，依密錄器畫面，林吹氣過程故意用舌頭抵住吹嘴造成酒測失敗，有告知他正確吹測方式，為避免失敗也先讓他練習含住吹嘴並吐氣在他手掌上，當時林都能理解，但正式施測他就不配合，經嚴正告知他拒測罰則，林仍消極不配合。

法院查，本件酒測結果，測定值是「未顯示」而非為「零」，可見當時林男吹進酒測氣的量，並不足以讓儀器產生數值。經勘驗警方密錄器，林漱口後有說，中午就喝完酒了，喝1杯而已，再經員警多次教導吹氣，但正式施測時都失敗。

員警當時也說，拒測是直接罰18萬元，之後每1次還要加罰18萬元等法律效果，最後才拿舉發單請林簽名；法院認為，警方多次告知酒測方法，林男是正常智識成年人，沒有不了解道理，認定他是消極不配合，不採信其說法，判處駁回其訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

酒測 酒駕 駕照

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