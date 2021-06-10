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撂人打死娃娃機台主開「抖音」放送 惡煞判關10年半定讞
娃娃機台主陳志豪、陳志成兄弟和同場歐姓台曾有糾紛，2人夥同友人王元鎮、陳毅凱與多名少年強行擄走歐後亂棒打死，一、二審依傷害致死罪分別判陳志豪、陳志成、陳毅凱10年6月、10年2月及8年6月徒刑，另依剝奪他人行動自由罪判王元鎮1年2月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
陳志豪（20歲）、陳志成（21歲）和歐（50歲）曾有口角衝突，前年12月21日深夜11時，歐到桃園市鶯歌區娃娃機店補貨時，兄弟兩起意糾眾教訓，找來陳毅凱、王元鎮和多名少年，分乘多輛汽機車，在選物販賣機店前強行將歐男押上車，載至鶯歌環河路山水步道，徒手或持球棒圍毆。
圍毆過程中還有人拿手機錄影，透過「抖音」上傳圍毆影片，影片中有人出聲制止稱「別打頭，別打頭」、「打斷他腳，腳啦！」等語，打完後將人丟在現場便各自驅車離去；隔天凌晨，路人經過發現歐躺在地上，報警送醫急救仍不治。
王元鎮事發後逃亡而遭通緝，在台灣高等法院二審審理期間才落網；法院認為，陳志豪、陳志成兄弟只因細故就糾眾圍毆被害人，絲毫不知尊重他人身體、生命法益，只為逞兇鬥狠，導致被害人喪失寶貴生命，惡性重大。
一、二審依傷害致死罪分別判陳志豪、陳志成、陳毅凱10年6月、10年2月及8年6月徒刑，另依剝奪他人行動自由罪判王元鎮1年2月徒刑，最高法院認為原審認事用法無違誤，駁回上訴而定讞。
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