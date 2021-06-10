嘉市某市場自治會前會長性侵女移工 判4年4月上訴駁回

嘉義市某公有市場自治會前會長許姓男子，5年前猥褻、性侵其雇用的外籍女移工，經員工等人協助女移工蒐證、向警方報案提告，去年3月嘉義地院一審判刑4年4個月，許男不服上訴高院被駁回，日前上訴最高法院再次被駁回。

最高法院指出，原判決許男於民國107年4月間，在其居所3樓房間內，性侵所雇用菲籍家庭監護工，及106年起，到108年1月間，多次在女移工居所3樓房間，作強制猥褻行為等犯行，經核原判決採證認事並無違反經驗法則、論理法則，也沒有任意推定犯罪事實、違背證據、判決理由等法則。

依刑事訴訟法規定。上訴第三審法院，若不是判決違背法令，不得為之；本案上訴人並未依據卷內訴訟資料，具體指出原判決有何違背法令情形，此與法律規定上訴三審理由不相適合，依法駁回。

據了解許男原擔任某公有市場自治會會長，也曾獲頒優良廠商、參與公益贊助活動，疑受本案影響，日前已向自治會請辭。

一審判決書指出，許男5年前申請雇用一名菲籍女移工，住在其市場店面樓上房間，許自106年11月起，多次強行抱住女移工，不顧女移工抗拒對她強吻、撫摸胸、臀、下體猥褻，隔年還對女移工性侵得逞。

女移工被猥褻、性侵心情不佳，時常在店後方哭泣，同工作的詹姓員工趨前關心，得知女移工被老闆性侵，立即主動協助女移工在房門裝鎖，並鼓勵、告知許再侵入，可錄影蒐證。

許男之後又對女移工猥褻，被女移工開啟行車紀錄器拍下，並將狀況告知詹姓同事，兩人先要求許賠償，但許拒絕和解，還恐嚇將通報為逃逸外籍移工、遣送回國，女移工最後鼓起勇氣向警方報案。