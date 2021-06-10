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家庭主婦遭撞求償不能工作 法院：家務勞動具經濟價值、判賠508萬元

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園18歲林姓少年無照開車上路，撞上橫越行人穿越道的陳姓婦人，害她癱瘓重傷難以行走，刑事依過失致重傷害罪判林6月，陳婦再提民事求償792萬元。法院考量，陳為家庭主婦「家務勞動也有經濟價值」，比照基本工資計算不能工作損失，判林及其父母應賠償陳508萬元，可上訴。

檢警調查，林姓少年2017年12月19日開車經龜山區萬壽路二段，路過人行道時沒有注意，迎面撞上徒步穿越的陳姓婦人，害陳慘遭撞飛頭部重創、全身多處骨折一度命危，送醫搶救雖撿回一命，但仍導致癱瘓難以獨立行手、左手不能上舉，刑事部分法院依過失致重傷害罪判林6月徒刑。

陳婦提起刑事附帶民事損害賠償，主張自己遭林撞成重傷，包括醫療、看護、不能工作損失及精神撫慰金250萬元，一共向林求償792萬多元，且林當時年僅18歲，並對他的父母提起連帶賠償。

對此，林的爸爸經通知未到庭，也沒提出任何書狀聲明或陳述；林男和媽媽則說，對陳婦醫療、住院費用共106萬元不爭執，其餘的則無力賠償。

法院審酌，陳婦受傷時是家庭主婦，事發後至少11個無法料理三餐、照顧家人，還需要他人看護，且她為家人從事家務勞動，就算未收取報酬，但「家務勞動在社會上仍具有經濟價值」，因此陳請求該段時間，1個月基本工資2萬2000元計算，共24萬2000元不能工作損失部分屬合理。

另外，陳婦受傷多次奔波醫院，生活上遭受諸多不便，精神痛苦之深，可以想見，其請求精神撫慰金以120萬元合理，另加上其餘醫療、看護等費用，並扣除保險理賠等，共判處林男及他的父母，共應賠償陳婦508萬5961元。

桃園地院認為，陳是家庭主婦受傷後不能照顧家人，且家務勞動在社會上仍具有經濟價值，應比照不能工作損失。記者曾健祐／攝影
桃園地院認為，陳是家庭主婦受傷後不能照顧家人，且家務勞動在社會上仍具有經濟價值，應比照不能工作損失。記者曾健祐／攝影

看護 基本工資

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