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兒子同事猥褻女兒未和解 父親喊不要告：只要警告一下就好
傅姓男子前年間強抱同事的胞姐小蘋（化名），親吻她嘴唇，並將舌頭伸入她的嘴中，再出手隔著衣物撫摸她的臀部，被害人出言表示「我不要」，阿文持續猥褻被害女時間長達6分鐘，傅男犯後在偵審過程多次無故未到庭，經發布通緝始緝獲到案，又未與被害人達成和解，台中高分院依加重猥褻罪將他判刑1年8月。可上訴。
被害人小蘋中度智能障礙，為心智缺陷的人。合議庭詢問小蘋父親的意見，他表示「不要告傅男，只要警告一下就好」，法官考量認縱對傅男處以最低法定刑度有期徒刑3年，猶嫌過重，在客觀上足以引起一般人同情，因此依刑法第59條規定酌減其刑。
判決書指出，阿文是小蘋胞弟的同事，明知小蘋是中度智能障礙，為心智缺陷的人，2019年2月28日晚間，在位於台中市區便利商店附近的鐵馬店用餐，適逢小蘋前往該店購物，阿文騎腳踏車離開後，見小蘋騎乘電動腳踏車行駛在後。
阿文認有機可乘，在自行車道旁停車示意小蘋靠近後，未經她的同意，即以雙手抱住她的雙臂、親吻她的嘴唇，並將舌頭伸入小蘋嘴中，再出手隔著衣物撫摸她的臀部，期間她雖曾出言表示「我不要」等語。
但阿文仍不顧小蘋明示反對，繼續親吻及抱住她，對小蘋強制猥褻約6分鐘，經她再度表示「我不要」後，阿文始行罷手。被害人將遭阿文強制猥褻告訴同事後報警處理。
合議庭審酌，阿文不以理性克制己身行為，竟為滿足一己私慾，率爾對心智缺陷的小蘋猥褻行為，顯不尊重他人身體自主權利，並戕害小蘋身心發展；阿文犯後始終坦承犯行，然於偵審過程中，多次無故不到庭，經發布通緝後始緝獲到案，浪費司法資源，且迄未與被害人和解，予以判刑，以示懲儆。
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