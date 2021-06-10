夫診所聘前女友、買隔壁房讓前妻住 女醫崩潰提離婚

陳姓女醫師婚後應車姓丈夫要求同赴波蘭學醫，返台取得醫師資格，但她埋怨在國外時要幫車遙控醫美診所庶務，車還疑神疑鬼，質疑她不忠。陳女指車執意聘請黃姓前女友到診所工作，又堅持買房子讓前妻「住隔壁」，車佯稱到中國工作，實際上卻和黃女同赴韓、日玩，提離婚訴訟。台灣高等法院認為兩人已無共同生活意願，判離。

陳女和車姓丈夫2013年結婚，車曾有兩段婚姻史，並與前妻育有1女，女兒已成年。陳女婚前為護理師，車則取得上海復旦大學臨床醫學專業學士學位，並在2006年取得中華人民共和國醫師執業證書，但無中華民國醫師資格。婚後兩人同赴波蘭讀醫，陳女2017年回台後取得醫師資格。

陳女表示，在波蘭讀書時，她不僅要顧好兩個人的學業，還得透過通訊軟體打理丈夫開設的醫美診所，若遇到有較長的假期，也得飛回來工作；不過丈夫卻對她毫不信任，經常在員工面前給她難堪，甚至還找徵信社跟監她，還向她朋友散布她外遇的假消息。

車經營的診所遭人檢舉，他也懷疑是妻子所為，整天疑神疑鬼，陳女被逼到得向精神科求診。令陳女無法接受的是，2018年間車竟不顧她反對，聘請黃姓前女友到診所工作，還堅持買房子好讓前妻「住隔壁」；雙方曾在2018年11月間簽署離婚協議書，也從2019年4月15日分居至今。因車要求陳女歸還家中鑰匙不果，就將她的壽險保單解約。

面對妻子求去，車表示妻子原是護理人員，因希望成為醫師，他幫他築夢，婚後給1000萬元讓她出國深造，她回國後，每個月也支付7、8萬元生活費讓對方生活無虞。車否認家暴或外遇，且自己並非診所老闆，聘用前女友是基於「專業考量」，況且黃女到職後，診所業績長紅。

車說，當初簽離婚協議書只是為了安撫妻子的情緒，不是真的要離婚，他用心經營婚姻，妻子卻在診所因疫情經營不善、母親又重病之際訴請離婚，他請高院駁回。

高院審理認為，車曾傳簡訊給妻子的朋友說「妻子這一年在新竹的馬階隱瞞已婚身分，目前好像在和那對兄弟的弟弟在交往。我很無助需要你幫忙」，朋友還向陳女求證，車既未舉證、說明妻子隱瞞已婚身分與他人交往，陳女主張車不信任她的說法並非無據。

對於聘請前女友到診所任職，高院認為此事驚動陳女母親到診所與女婿、親家母見面，可見對陳女的心理衝擊有多大，但車竟無動於衷，婚姻破綻他得負責。此外，車替前妻買房、方便她「住隔壁」，陳女也抗議「一直跟你前妻碰面不是很奇怪？不知道的人以為你大、小老婆住隔壁，齊人之福。」高院也認為車不尊重妻子。