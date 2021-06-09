防疫更要防毒！加大數位能量關懷不斷線

疫情當頭，病毒把每個人變成一座座孤島，資訊科技則為每座孤島搭出能順暢溝通與合作的橋梁。公部門也加速布局線上服務，高雄市毒防局長林瑩蓉說，線上宣導不僅是趨勢也會成為主流，毒防局團隊與時俱進，才能接地氣做好毒防任務，毒防局每天精選優質影片，透過臉書、Youtube、官網、IG同步發送，在全民發揮抗疫精神時刻，也要讓拒毒成為全民健康新風潮！

疫情進入無限延長賽局，與病毒並肩，新的秩序正逐漸重構，絕對不能用過去的方法，幻想可以存活在未來，這也是疫情給我們的當頭棒喝。不只是民間企業追趕線上商機，公部門也要能跟上大環境趨勢，線上攜手線下出擊。林瑩蓉說，這波本土疫情迅猛，但該做的職責、目標不能停滯，雖然面臨挑戰，但必須擁抱它，嘗試更多可能性，運用網路科技以最少經費達成最大毒防成效，讓拒毒零距離、零時差傳遞出去。

毒防局每天精選影片，在臉書、Youtube、官網、IG同步宣導，首映是中正大學防制藥物濫用教育中心製作的短片「白雪公主減肥篇」，改編自童話故事劇情，以動畫手法呈現。毒防局團隊也與心理師合作，對藥癮個案提供視訊心理諮商輔導，給心理支持，鼓勵遠離毒害。

疫情改變生活秩序，許多人生計陷入困頓，毒防局防疫期間推出「4+2關懷陪伴與扶助」，疫情期間陪伴關懷不間斷，讓藥癮者勇於戒癮邁向健康。

4項關懷陪伴包括24小時毒防諮詢線上服務，專人協助藥癮相關問題。提供暖心餐食券幫助經濟困難個案，給超商商品卡解決短期經濟難題，提供基本溫飽，若有進一步需求可轉介給社會局等，另準備「暖心包」、「健康育兒包」，相當暖心。

線上心理諮商輔導是由心理師以視訊關懷輔導藥癮個案，協助改善身心症狀。防毒線上看是播放毒防影片，結合醫師、藥師錄製毒品防制宣導影片，線上教導防毒知能。