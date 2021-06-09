前調查官恐嚇館長、余天、顏寬恆 遭判3月徒刑

曾擔任調查官的鄭姓男子疑與林姓男子有債務糾紛，為使林男出面處理，冒用林男名義寄恐嚇信給時任立委顏寬恆、立委余天及網紅陳之漢（館長）和3名企業家，要求15-20萬不等現金，匯到林男帳戶。新北地方法院依恐嚇取財未遂罪，判鄭男3個月徒刑，可上訴。

據了解，鄭男在擔任調查官時，就曾因使用「法眼系統」查個資，並洩密給討債集團，此案依瀆職罪遭高等法院判處10月徒刑，可易科罰金。鄭男2018年易科罰金執行完畢。

根據檢警調查，鄭男與林姓男子有債務糾紛，卻用林男名義寄出6封恐嚇信給顏寬恆、余天及陳之漢等人，要求15-20萬不等現金，匯到林男帳戶。

檢警循線找到鄭男，比對恐嚇信件的筆跡以及他電腦內的資料，將他逮捕。不過，鄭在檢詢時辯稱，沒有恐嚇取財的意圖，頂多是恐嚇危害安全，不過，檢方不採信他的說法，仍依恐嚇取財未遂罪將他起訴。