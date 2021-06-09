轉傳被指是謠言的日外相訊息 北市萬華交警遭法辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

日前網路流傳「日本外相在國會說台灣政府沒想要很多疫苗，只要六月擋一下就好」文章，事後被相關單位認定是謠言，台北市萬華警分局一名劉姓警員也涉嫌轉傳，警方自清，詢後依傳染病防治法函送偵辦。

警方調查，萬華分局交通分隊劉姓警員是在警專同學、台南市警局玉井分局楊姓警員傳來的訊息裡，看到相關爭議訊息後，6月8日凌晨轉傳到分局內部群組「萬華吃喝玩樂（不談公事）」裡，上午7時許發現爭議訊息恐混淆視聽，將相關影片連結收回。

但劉員收回訊息前，群組內已有人截圖向立委服務處檢舉，警政署獲報介入進行查處。

萬華分局表示，接獲相關情資後找劉員製作筆錄，因相關行為恐涉傳染病防治法、社會秩序維護法，詢後依傳染病防治法函送台北地檢署偵辦，相關行政處分及管考責任有待研議。

據悉，相關爭議影片、文章在日本疫苗援台後於網路上流傳，指我國為推國產疫苗，只和日本索要少量疫苗「擋一下」，消息引發關注，政府發聲明駁斥，稱是不實謠言。

台北市警察局萬華分局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局萬華分局。記者李隆揆／攝影

疫苗 傳染病 日本

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