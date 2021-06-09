陳時中說檢方會小心處理 檢察官批：原來病毒會轉彎？

是否對全台猝死個案一律做PCR採檢？指揮官陳時中表示，猝死個案須由檢察官相驗，檢察官會小心處理相關事宜。有檢察官直呼「太扯！原來病毒看到檢察官會轉彎，比白海豚高明。」

有檢察官表示，傳統司法相驗，警察要在第一時間、第一現場與死者家屬及遺體近距離接觸(進行現場採證、製作筆錄…)。

然後，請殯葬業人員將將遺體送到殯儀館暫存，警察再報請檢察官會同法醫至殯儀館相驗遺體，同時也要通知家屬到場配合確認遺體人別及接受檢察官製作筆錄(以釐清發現經過、死者過往病史、對死因有無疑義等…)。

相驗結束後，檢察官會開立相驗屍體證明書給家屬，並將遺體發還家屬處理後事。

從以上整個過程來看，如果大家事前並不知道死者其實已經確診(若死者有同居家屬，則該名同居家屬想必也有高度確診可能，但這個同居家屬在司法相驗過程中，肯定會全程在場，因為他最了解發現經過)，等於警察(包括派出所的、偵查隊的)、殯葬業人員、殯儀館工作人員、檢察官、書記官、法醫、地檢署司機，乃至於其他「未與死者同居但也有到場配合相驗的死者家屬」，都曝露在感染的高度風險下。

他表示，要知道，幫家屬製作筆錄時，不管是警察在派出所，或是檢察官在殯儀館，那個空間是很小的，基本上就是面對面吃飯的距離差不多近。

現在的問題就是，凡只要猝死案例的死者於生前不曾被衛生單位匡列或列管，就統統推給司法相驗，而且衛生局人員還不願即時介入進行快篩看看死者是否陽性，導致大家事前並不知道死者其實已經確診，就成為最大的感染破口。