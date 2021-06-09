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女董座受不了夫慣性外遇 亮「愛妻承諾書」獲賠5000萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子是知名服飾品牌的女董座，全台都有門市據點，但林女的陳姓丈夫卻有多次出軌紀錄，陳在2004年曾為求林女原諒，寫下「保證愛家」的愛妻承諾書，向林女保證不再出軌，若有違反，願意支付一半的財產作為贍養費，也會將小孩的監護權給林女，因陳在2015年起又多次外遇，林女不願再忍，去年間向台中地院提出履行協議之訴，台中地院家事法庭審理後，認定承諾書有效，判陳需支付林女5000萬，仍可上訴。

判決指出，林姓女子為服飾品牌負責人，林女在1985年與陳姓男子結婚，但二人婚後，陳陸續有多次出軌紀錄，陳為取得林女原諒，曾在2004年9月間，書立一紙「愛妻承諾書」給林女，內容中寫到「保證愛這個家，感情不再有出軌，如有違言，同意支付財產1/2 做為贍養費，孩子監護權歸妻所有」。

不過陳姓男子在2015年間，又被林女發現多次與他人發生婚外情，陳還在去年1月間，將戶籍遷到彰化縣，林女認承諾書內的條件已經達成，去年間向法院提出請求履行協議之訴，要求陳支付5000萬，並保留日後追加或擴張權利。

全案審理時，陳委請律師質疑該紙承諾書的效力，認為林女應舉證該書約如何取得、何處、何時取得，如果只是夫妻間愛情宣言之類的甜言蜜語的話，並無請求權可言頂多就是好意施惠的關係，而且承諾書中所謂的財產1/2，指的財產是何時的財產，標的是否確定可能，也有疑問，請求駁回林女之訴。

台中地院家事法庭法官審酌，該紙承諾是由陳所親簽，陳並未否認，而且二人女兒也證稱，父親屢次出軌後，母親拿著該紙承諾書，希望找她一起挽回父親的心，可認定陳寫承諾書後交付林女收執、保管。

法官審酌，陳女兒提供自己與王女的通訊軟體對話紀錄為證，其中王女提到「目前純粹只是老闆員工之情，並且他也搬離宿」、「已和您父親都說清楚，不便再關心和照顧他」、「感情之事很難有個說法，現今我選擇說清就是不會再有牽扯」等語，認定陳與王女的確有逾越一般男女交往的分際。

另外，陳也被拍到在大里分公司的香爐前，與林姓女子有身體相貼、相擁等情侶間才會出現的親密行為。

法官認定，陳既然簽立該承諾書，並交付給林女，仍陸續與兩名女子有婚外非常規的行為，已違反契約中「保證愛這個家，感情不再有出軌」等語之約定，林女得依該承諾書的約定，向陳請求支付一半的財產，判陳需支付林女5000萬，全案可上訴。

台中市知名服飾品牌林姓女董座不滿丈夫屢次出軌，去年持丈夫簽立的承諾書，向台中地院請求履行協議，法院判林女丈夫需支付5000萬。報系資料照
台中市知名服飾品牌林姓女董座不滿丈夫屢次出軌，去年持丈夫簽立的承諾書，向台中地院請求履行協議，法院判林女丈夫需支付5000萬。報系資料照

出軌 監護權

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