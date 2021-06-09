聽新聞
test
0:00 / 0:00
銀樓老闆外遇越南妹生子 正宮求償反被咬掃空店內黃金
銀樓老闆蔡姓男子2017年間認識上門買金飾的越南籍陳姓女子，竟外遇不顧妻小感受，與越南妹交往，還生下一個小孩，謝姓妻子身心受創，提告求償100萬元，蔡男反而指控妻小掃光搶走銀樓金飾。士林地方法院認為，蔡男、陳女侵害配偶權，應連帶賠償55萬元。
謝女主張，1983年和蔡姓丈夫結婚，婚後生下2個兒子，2018年間丈夫外遇陳姓越南籍女子，生下一個小孩，丈夫每月給陳女5萬元，直到2020年6月才知道被背叛，兩人破壞婚姻公同生活之圓滿安全及幸福，故意不法侵害配偶關係，造成她身心極大痛苦及不可回復創傷，請求被告連帶賠償100萬元賠償金。
陳女自稱，2017年認識蔡男，不知道他的婚姻狀況，不是故意或過失侵害配偶權，她去銀樓買金飾時，有問蔡男「你老婆在不在？」蔡男回答「不在」，心想是敏感話題，就不好意再問；蔡男交往前有詢問過有沒有老婆，獲得「不在」的回覆才進一步交往，
法官認為，陳女當初已預想到蔡男可能是有配偶之人，詢問後不甚瞭解蔡男意思，卻因話題敏感沒繼續追問，主觀認知不能排除蔡男已有配偶之可能。
蔡男聲稱，謝女在2017年就知道他有外遇，2020年6月間謝女和2名兒子至珠寶行，掃空、搶走所有的珠寶、黃金、金飾，還把名下的房屋出售，移轉到兒子名下。
法官認為，如果謝女在2017年間就知道蔡男外遇，怎麼會在3年後才有所反應，做出蔡男聲稱的行為，認為有可疑之處，加上沒有其他證據證明謝女早就知道外遇事實，不採信蔡男說詞。
全案在2020年11月提出侵權損害賠償告訴，尚未超過2年時效，法官經評估兩造學經歷、破壞謝女婚姻生活圓滿安全及幸福程度，被告應連帶賠償55萬元精神慰撫金。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言