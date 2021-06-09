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銀樓老闆外遇越南妹生子 正宮求償反被咬掃空店內黃金

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

銀樓老闆蔡姓男子2017年間認識上門買金飾的越南籍陳姓女子，竟外遇不顧妻小感受，與越南妹交往，還生下一個小孩，謝姓妻子身心受創，提告求償100萬元，蔡男反而指控妻小掃光搶走銀樓金飾。士林地方法院認為，蔡男、陳女侵害配偶權，應連帶賠償55萬元。

謝女主張，1983年和蔡姓丈夫結婚，婚後生下2個兒子，2018年間丈夫外遇陳姓越南籍女子，生下一個小孩，丈夫每月給陳女5萬元，直到2020年6月才知道被背叛，兩人破壞婚姻公同生活之圓滿安全及幸福，故意不法侵害配偶關係，造成她身心極大痛苦及不可回復創傷，請求被告連帶賠償100萬元賠償金。

陳女自稱，2017年認識蔡男，不知道他的婚姻狀況，不是故意或過失侵害配偶權，她去銀樓買金飾時，有問蔡男「你老婆在不在？」蔡男回答「不在」，心想是敏感話題，就不好意再問；蔡男交往前有詢問過有沒有老婆，獲得「不在」的回覆才進一步交往，

法官認為，陳女當初已預想到蔡男可能是有配偶之人，詢問後不甚瞭解蔡男意思，卻因話題敏感沒繼續追問，主觀認知不能排除蔡男已有配偶之可能。

蔡男聲稱，謝女在2017年就知道他有外遇，2020年6月間謝女和2名兒子至珠寶行，掃空、搶走所有的珠寶、黃金、金飾，還把名下的房屋出售，移轉到兒子名下。

法官認為，如果謝女在2017年間就知道蔡男外遇，怎麼會在3年後才有所反應，做出蔡男聲稱的行為，認為有可疑之處，加上沒有其他證據證明謝女早就知道外遇事實，不採信蔡男說詞。

全案在2020年11月提出侵權損害賠償告訴，尚未超過2年時效，法官經評估兩造學經歷、破壞謝女婚姻生活圓滿安全及幸福程度，被告應連帶賠償55萬元精神慰撫金。可上訴。

示意圖。ingimage
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外遇 婚姻 銀樓

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