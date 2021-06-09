快訊

曾和猝逝攝影共事1小時 壹電視主播傳快篩陽性

整理包／疫苗到底買多少？政府歷次說法立委質疑兜不攏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子無照騎機車疑酒駕拒測遭罰18萬 北高行發回更審

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名李姓女子無照騎機車上路，因搖晃被警員攔查發現渾身酒氣，但拒絕酒測而被處以18萬元罰鍰並3年內不得考照。李女不服提告請求撤銷原處分。台北高等行政法院認為原審未讓李女就現場錄影充分表示意見，有再調查必要，廢棄原判決，發回更審。

判決指出，2020年1月21日1點38分，李女騎機車行經新北市板橋區莒光路與萬板路口時，因行車搖晃，適為執行巡邏勤務的新北市政府警察局海山分局警員目睹而予以攔停，並聞悉渾身酒氣，遂要求配合實施酒測。

李女因有消極「拒絕酒測」違規行為，警員乃當場填單以舉發，並移送新北市政府交通事件裁決處處理，經調查認定李女違規拒檢，依道路交通管理處罰條例等規定，裁處罰鍰18萬元，3年內不得考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

李女不服提告，主張自己沒有喝酒，同意抽血。警察也沒有放攔檢的牌子，慢慢騎，機車已經20幾年了，騎很慢。警察說我搖晃、臉紅、喝酒。「我說我的臉過敏長期都紅紅」，後來他們就回去拿，後面我就等他來，後面有測，一個什麼白白的，就掉在地上。

新北市政府交通事件裁決處辯稱，李女吹氣次數高達45次，施測期間均能正常與員警交談，並無不能有效吹氣的狀況，明顯消極拒測，裁罰並無違誤。全案經新北地方法院行政訴訟庭判決駁回，李女猶未甘服而提起上訴。

北高行認為，錄影內容是判斷李女是否「消極不配合酒測」重要依據，但她在言詞辯論終結後，才收到交裁所答辯狀及錄影光碟，應再通知其表示意見，才能作為判決的證據，但原審卷證並無相關勘驗筆錄，有再調查審認的必要，廢棄原判決，發回更審。

北市一名李姓女子無照騎機車上路，因搖晃被警員攔查發現渾身酒氣，但拒絕酒測而被處以18萬元罰鍰並3年內不得考照。李女不服提告請求撤銷原處分。台北高等行政法院廢棄原判決，發回更審。圖／本報資料照。
北市一名李姓女子無照騎機車上路，因搖晃被警員攔查發現渾身酒氣，但拒絕酒測而被處以18萬元罰鍰並3年內不得考照。李女不服提告請求撤銷原處分。台北高等行政法院廢棄原判決，發回更審。圖／本報資料照。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 警察

延伸閱讀

鴻海為員工快篩2星期600人 新北企業首例

鴻海總部啟動企業自主快篩 持續超前部署保護員工安全

移工難落實分流 侯友宜：比例太高 盼業者配合改善

桃園前里長疑酒駕要求「通融」 跳上機車逃還拖行警察

相關新聞

陳時中說檢方會小心處理 檢察官批：原來病毒會轉彎？

是否對全台猝死個案一律做PCR採檢？指揮官陳時中表示，猝死個案須由檢察官相驗，檢察官會小心處理相關事宜。有檢察官直呼「太...

女董座受不了夫慣性外遇 亮「愛妻承諾書」獲賠5000萬

台中市林姓女子是知名服飾品牌的女董座，全台都有門市據點，但林女的陳姓丈夫卻有多次出軌紀錄，陳在2004年曾為求林女原諒，...

中興銀行違法放貸案 判王志雄賠金管會1.9億元

中興銀行前副董事長王志雄及前總經理王宣仁因涉銀行違法放貸遭求償，台灣高等法院更二審今判王志雄、王宣仁各賠償金管會新台幣1...

銀樓老闆外遇越南妹生子 正宮求償反被咬掃空店內黃金

銀樓老闆蔡姓男子2017年間認識上門買金飾的越南籍陳姓女子，竟外遇不顧妻小感受，與越南妹交往，還生下一個小孩，謝姓妻子身...

女子無照騎機車疑酒駕拒測遭罰18萬 北高行發回更審

北市一名李姓女子無照騎機車上路，因搖晃被警員攔查發現渾身酒氣，但拒絕酒測而被處以18萬元罰鍰並3年內不得考照。李女不服提...

台南工廠噪音遭檢舉挨罰2000元 提行政訴訟逆轉不罰

台南市善化區楊姓男子去年12月底至今年元月間5次遭鄰居檢舉，因廠房運作所製造聲響，致妨害其住家安寧，警方認已違反社會秩序...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。