女子無照騎機車疑酒駕拒測遭罰18萬 北高行發回更審

北市一名李姓女子無照騎機車上路，因搖晃被警員攔查發現渾身酒氣，但拒絕酒測而被處以18萬元罰鍰並3年內不得考照。李女不服提告請求撤銷原處分。台北高等行政法院認為原審未讓李女就現場錄影充分表示意見，有再調查必要，廢棄原判決，發回更審。

判決指出，2020年1月21日1點38分，李女騎機車行經新北市板橋區莒光路與萬板路口時，因行車搖晃，適為執行巡邏勤務的新北市政府警察局海山分局警員目睹而予以攔停，並聞悉渾身酒氣，遂要求配合實施酒測。

李女因有消極「拒絕酒測」違規行為，警員乃當場填單以舉發，並移送新北市政府交通事件裁決處處理，經調查認定李女違規拒檢，依道路交通管理處罰條例等規定，裁處罰鍰18萬元，3年內不得考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

李女不服提告，主張自己沒有喝酒，同意抽血。警察也沒有放攔檢的牌子，慢慢騎，機車已經20幾年了，騎很慢。警察說我搖晃、臉紅、喝酒。「我說我的臉過敏長期都紅紅」，後來他們就回去拿，後面我就等他來，後面有測，一個什麼白白的，就掉在地上。

新北市政府交通事件裁決處辯稱，李女吹氣次數高達45次，施測期間均能正常與員警交談，並無不能有效吹氣的狀況，明顯消極拒測，裁罰並無違誤。全案經新北地方法院行政訴訟庭判決駁回，李女猶未甘服而提起上訴。

北高行認為，錄影內容是判斷李女是否「消極不配合酒測」重要依據，但她在言詞辯論終結後，才收到交裁所答辯狀及錄影光碟，應再通知其表示意見，才能作為判決的證據，但原審卷證並無相關勘驗筆錄，有再調查審認的必要，廢棄原判決，發回更審。 北市一名李姓女子無照騎機車上路，因搖晃被警員攔查發現渾身酒氣，但拒絕酒測而被處以18萬元罰鍰並3年內不得考照。李女不服提告請求撤銷原處分。台北高等行政法院廢棄原判決，發回更審。圖／本報資料照。

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