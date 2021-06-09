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台南工廠噪音遭檢舉挨罰2000元 提行政訴訟逆轉不罰

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市善化區楊姓男子去年12月底至今年元月間5次遭鄰居檢舉，因廠房運作所製造聲響，致妨害其住家安寧，警方認已違反社會秩序維護法裁處2000元罰鍰，楊否認製造噪音，1年遭檢舉高達4、50次，經環保局檢測均低於管制標準57分貝且周遭多為空地，最後新市簡易庭認證據不足，撤銷原處分，裁定不罰，不得抗告。

善化警分局調查，楊去年12月22日9時42分、今年1月12日8時22分、1月13日8時30分、1月16日7時46分、1月21日7時39分，在其善化工廠，因廠房運作而製造聲響，致妨害檢舉人住家安寧，認其行為已違反社會秩序維護法規定，2月17日裁處2000元罰鍰。

警方找到檢舉人的胞兄及姪女作證，胞兄指出，這周工廠時常在早上9時至11時、下午1時至5時開始運作機械，因此會被吵到不能睡覺，影響安寧。姪女則說，她約1周回來台南住1到2次，最近曾於今年1月23日及24日，中午11時至12時、下午1時至2時聽到運作機械的吵雜聲，午睡因而會被吵醒。

楊指出，鄰居已經多次對他及工廠騷擾檢舉，一年次數高達4、50次之多，且經環保局至現場檢測，廠房運作聲音均低於管制標準57分貝，完全符合規定並無違法之處，同時，工廠附近檢舉人及另名住戶外，周遭均為空地，很難說是妨害公眾安寧。

經新市簡易庭播放側錄帶，並無法清楚聽聞有機械撞擊、敲打巨大聲響，以及車輛警示聲或車輛引擎聲，均車輛正常駕駛所必然發生的聲響，均難以認定為社會大眾所不能忍受音量。

新市簡易庭認為，原處分書所載聲明異議人製造噪音的時間均有所不同，且證人分別檢舉人的胞兄及姪女而與檢舉人同住一屋，除2名證人外，原處分機關並無提供周圍其他住戶的訪談意見或筆錄，也未檢附實地訪查、側錄工廠製造噪音等證據資料，難以僅憑檢舉人親友證述，即認定楊有因其廠房運作音量過大，而影響鄰居住戶的生活作息、生活品質，並妨害公眾安寧。

台南市楊姓男子遭鄰居檢舉，因廠房運作所製造聲響，致妨害其住家安寧，警方認已違反社維法裁處2000元，不服提起行政訴訟，新市簡易法庭認證據不足，撤銷處分判不罰。圖／本報資料照
台南市楊姓男子遭鄰居檢舉，因廠房運作所製造聲響，致妨害其住家安寧，警方認已違反社維法裁處2000元，不服提起行政訴訟，新市簡易法庭認證據不足，撤銷處分判不罰。圖／本報資料照

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