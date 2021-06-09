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慰問總統府前遭撞警員 徐國勇籲大眾要有同理心

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

日前民眾駕車集結總統府周邊長鳴喇叭，要求蔡英文政府提供疫苗給全民施打，年約40歲謝姓男子昨天也騎機車到場抗議，遭員警制止時，不慎催下油門撞傷一名王姓警員，謝男遭依妨害公務、傷害罪嫌送辦；內政部長徐國勇今天特別前往轄區介壽路派出所慰問王員，呼籲疫情期間，民眾要有同理心，減少不必要的外出，做警察的最佳後盾。

據悉，前新聞局長鍾琴及立委鄭正鈐等人日前透過網路號召民眾，6月3日下午2時駕車慢速繞行總統府，長鳴喇叭10秒鐘，要求蔡英文政府提供疫苗給全民施打；當天車潮影響交通，警方實施管制、疏導後恢復順暢。

謝姓男子昨早獨自騎乘機車前往總統府，同樣繞行總統府、長鳴喇叭抗議，在府前路口被員警攔下，卻不慎誤催油門，撞上轄區介壽路派出所警員王昱凱，致其手腳擦傷。

警方事後將謝男帶返偵辦，謝男說，雖訴求相同，但活動早就結束，他不算被號召，而是個人行為；全案詢後依妨害公務、傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

對此，內政部長徐國勇今午前往介壽所慰問王員，感謝警方在疫情期間協助防疫，也對治安、交通工作不遺餘力，呼籲社會大眾要有同理心，在警察為了防疫分身乏術之際，減少不必要外出，守護自己也保護別人，就是支持警察的最佳後盾。

中正一分局則表示，疫情尚未穩定，全國三級警戒期間需要民眾配合政府各項防疫措施，希望民眾能減少非必要外出，避免疫情擴散。

內政部長徐國勇今午前往介壽所慰問王員。記者李隆揆／翻攝
內政部長徐國勇今午前往介壽所慰問王員。記者李隆揆／翻攝
內政部長徐國勇今午前往介壽所慰問王員。記者李隆揆／翻攝
內政部長徐國勇今午前往介壽所慰問王員。記者李隆揆／翻攝
警員王昱凱手腳擦傷。記者李隆揆／翻攝
警員王昱凱手腳擦傷。記者李隆揆／翻攝

疫情 總統府 警察

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