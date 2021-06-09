月繳騙「躉繳」 郵局女員工詐6億保費獨賠5千萬確定
瑞芳郵局女業務員張美華銷售6年期月繳保單，勸說保戶一次繳清，共收6億多保費卻存入私人帳戶，再代保戶逐月繳費。東窗事發後中華郵政與保戶解約，並向張女提告求償5千萬元，基隆地方法院認為中華郵政商譽受損且被金管會裁罰，判張女如數賠償。中華郵政認為為張女提供帳戶的8名親友也應連帶賠償，但台灣高等法院駁回，最高法院維持二審判決確定。
中華郵政提告指出，郵政簡易人壽保費均分期繳納，張女自2009年起向保戶佯稱，只要一次繳清6年保費，可享年利率4%優惠，成交後張女變造保單金額及繳費日期，手寫「躉繳」字樣交給保戶存證。
中華郵政清查張美華累計向保戶收取6億2千多萬元保費，除第一期月繳保費存入保戶郵局帳戶，其餘全數存入張女及向丈夫等8名親人借用的帳戶，作為投資及周轉之用。張女為免犯行曝光，會按月替保戶繳保費，直到2018年有人向警方檢舉事情才爆發。刑事部分，一、二審皆依銀行法判她10年徒刑。
張女共招攬887張保單，收受保費超過6億2千萬元。案發後張女未交出保費，保戶也不願再繳交保費，中華郵政與保戶協議退還已繳保費及利息，扣除張女代繳保費3億7千多萬元，損失超過2億元。
張美華辯稱，郵局保單利率不如其他公司美元保單有4%，為衝業績才會以這種方式行銷，但成交後都按期代客戶繳費。她說，收取客戶一次繳清保費，是她與保戶間的問題，與中華郵政無關，如公司不和保戶協商解除或終止合約，損害無從產生。
基隆地院民事庭認為張女擅自收取躉繳保費，案發後中華郵政商譽受影響，且被金管會裁罰，應由張女賠償。高等法院認為，大姑林魏寶珠並未申設帳戶給張美華使用，張美華的丈夫魏富貴等7人雖出借帳戶，但不知她的使用目的；親友間借用帳戶的原因很多，不是都用於不法，中華郵政請求林魏寶珠等8人連帶賠償5千萬本息無理。
因林魏寶珠不知有她名義的帳戶存在，魏富貴等7人提供的帳戶收取或存入款項，實際上都是張美華支配使用，中華郵政未舉證這8人和它所受的損害有何因果關係，高院駁回上訴。最高法院認同二審見解，駁回上訴確定。
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