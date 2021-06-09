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疫情意外法律假 台東上百人緩入監和繳罰金

中央社 / 台東縣9日電

受到新冠肺炎疫情影響，台東地檢署暫停傳喚當事人開庭，同時上百人暫緩入監服刑和緩繳罰金，監所取消會客和端午節懇親。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺今天表示，台東地檢署因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全國3級警戒延長，除內、外勤及急迫性、時效性、必要性案件外，即日起到6月28日暫緩傳喚當事人（含律師）開庭及到案執行（包含假釋、保護管束、採尿報到等）。

另外，這段時間必須入監服刑及繳交罰金者暫緩執行，估計影響超過百人。

曾揚嶺表示，已排定庭期及到案期日案件，除具急迫性、時效性、必要性，原則取消。已收受傳喚通知應出庭、到署執行民眾，如有疑慮，可電洽地檢署089-310180，或向案件承辦股查詢確認。

台東監獄表示，因案必須入監者最近暫緩入監服刑，紓解了監獄擁塞，監獄也做好防疫措施，包括上工廠必須戴口罩，取消今年的端午節懇親活動換成一些靜態的活動；另外，因取消會客和寄菜，監所特別加菜，讓收容人有充分的營養。

強烈寒流襲台，就連監獄高牆也擋不了，前天台東監獄74歲林姓受刑人就猝死獄中。記者羅紹平／攝影
強烈寒流襲台，就連監獄高牆也擋不了，前天台東監獄74歲林姓受刑人就猝死獄中。記者羅紹平／攝影

台東 新冠肺炎 監獄

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