人夫偷腥還和小三企圖謀害老婆 裸照曝光下場賠30萬

桃園郭姓人夫和高姓小三婚外情，2人陷入熱戀還裸體一起合照，郭的妻子偶然發現照片才知遭背叛，還在行車記錄器發現2人對話，高女不但無悔意，還提議要加害她，甚至命郭拍妻子裸照威脅，高沒制止僅稱「不要傷到小孩」；法院審理後判郭、高，應賠償郭的妻子30萬元，可上訴。

郭妻主張，和先生結婚3年多，最小的孩子不滿1歲，郭卻私下和陳女交往，2人還自拍親暱裸照，去年她見老公行蹤詭異才驚覺出軌，質問後對方坦承和高女往來1年多，且還在行車記錄器發現2人對話。

郭妻指出，郭、高曾在車上討論要加害她，老公甚至加以附和，僅說不要傷害到小孩，因為妻子還要接送小孩，並表示「不要讓老婆受傷太嚴重」等語，而高女甚至提議，要郭男去拍妻子的裸照，以作為日後威脅的手段等。

郭妻認為，老公背叛婚姻，而高女介入他人家庭，還不思悔給，企圖加害她，導致自己精神上受到相當痛苦，對郭、高求償精神撫慰金100萬元；對此，郭男經通知未到庭，也沒提出任何書狀陳述或聲明。

高女則抗辯稱，郭男起初欺騙她，自己以為他單身才交往，至於和郭在車上的談話，是自己當時面臨勞資糾紛，承受各方壓力下才會說出不理性的言語，藉此轉嫁身上的壓力，她沒預想到這些非公開私人對話，會遭郭妻提出當成證據，況且自己也沒有對她從事不利行為。

法院查，郭妻提出先生郭男、高女間親暱合拍的裸照，可見2人交往親密，且根據他們對話，也可證明高女早就清楚郭男已婚有家室，高女也曾要求郭離婚。