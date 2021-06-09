林益世收賄6300萬審理逾8年可減刑 恐嚇得利判4年10月

國民黨前立委林益世因財產來源不明罪遭判刑2年，但他另涉貪汙罪部分仍纏訟，因審理逾8年適用速審法減刑，台灣高等法院更一審今依公務員假借職務上之權力及機會，故意犯恐嚇得利罪，判4年10月徒刑，褫奪公權5年。此外，扣案的犯罪所得財物2千萬元、美金31萬7500元沒收，未扣案的不法所得300萬元也沒收或追徵。

林益世財產來源不明罪2018年遭最高法院判刑定讞，隨後入獄服刑，併科罰金1580萬也繳清；林去年4月申請假釋獲准。此外，林於2011年為申報基準的財產，總額逾本人、配偶及未成年子女前一年全年所得總額1倍以上，無法提出合理說明，監察院依違反公職人員財產申報法裁罰120萬元，林提告抗罰，最高行政法院今年初判他敗訴確定。

林2010年立委任內，助地勇公司負責人陳啟祥取得中鋼子公司中聯爐下渣契約及轉爐石契約，收受地勇6300萬賄賂，這部分為高院更一審審理範圍。台北地院認定，林任立委時的行為與職務無關，不構成貪汙，依公務員假借職務恐嚇得利罪判他5年6月徒刑；高院前審則以公務員對於違背職務之行為收受賄賂罪，重判林12年徒刑。

但最高法院指出，二審以林益世違反立法委員行為法，認定林違背職務收賄，但該法僅是立委的義務、基本權利、利益迴避等規範，是概括性抽象法律，並非和立委執行職務有直接關係的法令。此外，二審判決未具體論述林益世行為違背何種職務，或用哪種方式濫用職權，判決理由不完備；對於永豐盛負責人楊承鋼對林有利的證詞，二審未說明不採信的理由，未調查對林有利證據，撤銷原判決，發回更審。

高院更一審表示，雖然林益世否認犯行，但依他的供述、陳福祥等證人證述和轉爐石契約等證據資料，可認定林向中鋼公司或中聯公司等民營企業經營階層請託或施壓的行為，「並非立法委員的法定職務權限」，也非職務密接關聯行為，不是公務員收賄等罪的「職務上之行為」。

不過林益世為迫使中鋼、中聯公司了解他介入轉爐石承購權的決心與目的，還恫嚇他有能力可以撤換中聯公司副總經理，更一審認為林確有藉立委身分對於經濟部有預算監督、法案審議及質詢權等職務上的權力及機會來施壓，並使地勇公司從中取得中聯公司1／3轉爐石承購權的不法利益，犯刑法公務員假借職務上之權力及機會故意犯恐嚇得利罪。

因本案自2012年10月25日繫屬台北地院，已經超過8年還沒能確定，依速審法規定可減刑，應撤銷改判。林益世先前無犯罪紀錄，但更一審批他案發時身為中央民意代表，為獲取地勇公司陳福祥給付的2300萬元、1000萬「公關費」，竟不惜以撤換人事為藉口，出言恫嚇中鋼、中聯高層迫使就範，無視人民託付及廉能政府要求。