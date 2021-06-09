嘉義男涉造謠「開刀病人確診」 檢方命繳1萬並發文澄清
52歲陳姓男子上月28日涉發送「嘉義市XX醫院昨天有位要開刀的病人確診」，至近5000成員的LINE群組，被提醒沒經證實，他才趕緊收回，但警方獲報仍將他依違反肺炎防治及紓困條例送辦；嘉義地檢署考量他一時失慮，給予緩起訴。
檢方命令緩起訴的條件，包括繳給國庫1萬元，並在同一個群組發出澄清文字，內容為「本人陳○○先前未經查證所傳送與疫情有關之訊息為不實在，現特予澄清。並呼籲大家接獲相關疫情訊息，切勿轉傳，以免造成民眾恐慌，若有疑義，請撥打防疫專線1922，或向各地衛生單位洽詢。隨意轉傳、散播假訊息，觸犯『嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例』，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金」。
檢方查出，陳姓男子參與嘉義地區民眾所組的LINE群組，成員多達4836人，今年5月28日早上9點51分許，他傳訊到群組內「嘉義市XX醫院昨天有位要開刀的病人確診，有台北萬華接觸史！」其他網友紛紛回應「真假」、「應該是子虛烏有的吧」、「疫情中心有沒有公布呢」、「不經證實、小心被罰」。
警方獲報後認為有造謠之嫌，將陳姓男子通知到案並送辦，他應訊承認有傳送該訊息，也認並沒有先查證過；檢方認為已違反肺炎防治及紓困條例的第14條散播不實訊息罪嫌，但考量陳沒有前科，也認罪、深具悔悟，且經過網友提醒就收回訊息，犯後態度良好，給以緩起訴處分。
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