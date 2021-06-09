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90歲徐立德和張守一外遇對象還離不了婚 又為電梯槓上

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

護家盟秘書長張守一2016年被爆出外遇，事後女主角身分遭起底，竟是國民黨大老徐立德陳姓再婚妻子。徐提離婚訴訟，一審遭駁，他上訴，台灣高等法院准許徐與陳女離婚，但最高法院撤銷發回更審。陳女以住處電梯修繕問題向徐索討500萬元，要求回復螺旋梯原狀，一審敗訴，高等法院今再駁回陳女上訴。

90歲的徐立德曾任經濟部長、中國國民黨中央委員會常務委員、行政院副院長等要職，修習鋼琴的陳女小徐35歲。徐2013年6月29日在台北晶華酒店低調宴請親朋好友分享喜悅，僅開5桌。

在離婚訴訟中，徐主張和陳女結婚後，但因生活習慣、價值觀差異，他自2015年初搬離、與兒子同住，沒再同居。2016年8月間，雙方父母起爭執，徐因此遭怪罪，主動提出離婚的想法。同年12月，陳女婚前的私事見諸新聞，她有自殘的行為，以此為情緒勒索，徐立德認為自己年邁，難以承受，訴請離婚。

高院認為，徐立德與陳女2016年4月後就沒再同居，無共同生活；陳女的父母因向媒體批露女兒婚前私事，2016年12月新聞事件曝光，陳女受打擊，並揚言將再次自殘，年邁的徐立德「不堪驚擾」，高院認為這也使徐更加無維持婚姻意願而判准離婚。

不過最高法院認為兩人最後同住在三重，徐立德主張2015年開始分居至今，但陳女始終否認有分居事實，說法不同，二審未就「是否應判准離婚」做出實體判斷，因此廢棄發回更審。

此外，陳女主張2013年結婚前共同持有房屋，到了2015年時徐以「年事已高、身體行動不便」為由，私自訂購電梯設備，並拆除房子12樓、13樓間的螺旋梯，並在2016年3月底動工裝設，但徐因施工遷出，結果至今沒完工。陳女指房屋多處發霉腐朽，她付出數千萬裝潢費用和藝術品擺件卻形同廢墟，她和女兒無法正常生活，提告要求拆除電梯、賠她500萬元。

但徐立德表示因兩人都已年長，為了方便上下樓才裝電梯，且是由陳女主導、規劃，她的說法明顯與事實不符。新北地院審理發現陳女和徐的LINE對話都有談及電梯裝設、房屋裝潢問題，她並未反對，可見說詞與事實不符，判她敗訴。

高等法院審理認為，從通聯記錄來看，陳女未曾反對施作電梯，且建物一樓大門有保全人員駐守，搭乘電梯需以磁卡感應，施工人員需經屋主、即陳女同意才能進出。且在徐立德離婚訴訟中，陳女說「是為徐居住便捷而同意將螺旋梯更換成電梯」，高院也認為這證明徐是取得她同意後才動工，並非無權以電梯設施占有建物。

高院認為陳女的主張無理，判徐立德不必回復原狀、賠償500萬元。

國民黨大老徐立德。圖／聯合報系資料照片
國民黨大老徐立德。圖／聯合報系資料照片

徐立德 電梯 離婚

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